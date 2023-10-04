الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معركة المنصورة الجوية.. استمرت 53 دقيقة وانتهت بفشل الإسرائيليين

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

سلّط فيلم تسجيلي بُثّ، مساء اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس السيسي، الضوء على معركة المنصورة الجوية التي خاضها الجيش المصري في مواجهة جيش العدو في حرب 1973، وانتصر المصريون في المواجهة الأمر الذي كان له أثر بالغ في نفوس الجنود المصريين. 

معركة المنصورة الجوية هي معركة جوية وقعت في 14 أكتوبر 1973 ضمن معارك حرب أكتوبر 1973، حين حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تدمير القواعد الجوية الرئيسية بدلتا النيل في طنطا والمنصورة والصالحية فتصدت لها الطائرات المصرية. 

هجوم جوي شنته إسرائيل

كان هذا أكبر هجوم جوي تشنه إسرائيل ضمن سلسلة من الهجمات الجوية التي استهدفت المطارات المصرية بقوة قُدرت بحوالي 120 طائرة إسرائيلية، حيثُ انتهت المعركة بفشل الطائرات الإسرائيلية في تحقيق أهدافها من الهجوم وانسحابها.

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وأصبح يوم 14 أكتوبر من أخلد أيام القوات الجوية المصرية، ففى مثل هذا اليوم قبل 50 عامًا خاضت واحدةً من أكبر المعارك الجوية في التاريخ وواحدةً من أطول المعارك الجوية.

ضربة جوية أذهلت العدو وأصابته بالصدمة

كانت معركة العبور العظيم واستعادة الأرض والكرامة التي بدأت يوم السادس من أكتوبر عام 1973م بضربة جوية أذهلت العدو وأصابته بالصدمة خاصةً مع نجاح القوات المصرية في اقتحام القناة وإسقاط خط بارليف والاستيلاء علي كل حصونه والتوغل داخل سيناء.

حاولت إسرائيل حينها، الانتقام من سلاح الجو المصري وتصورت أنها تستطيع ضرب مطاراته في طنطا والمنصورة والصالحية إذا ما هاجمتها بكم هائل من الطائرات، لكن سرعان ما تصدت لهم الطائرات المصرية لتدور واحدة من أطول المعارك الجوية التي استمرت ما يزيد عن 50 دقيقة وتمكنت خلالها قواتنا من إسقاط 17 طائرة إسرائيلية وإجبار باقي الطائرات المهاجمة على الفرار.

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