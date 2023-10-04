الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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مصر

الرئيس السيسى يوجه بمزيد من الأعمال الوثائقية لرفع الوعى عن انتصارات أكتوبر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم المزيد من الأعمال الوثائقية؛ لرفع وعي الشباب والأمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الرئيس السيسي - تعقيبًا على كلمة الدكتورة مها شهبة، أستاذة الإعلام وصناعة الأفلام الوثائقية، خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد - ضرورة بذل كل الجهود؛ من أجل استمرار وعي الأمة وشبابها، بصورة "ناضجة وحية".

وفي السياق، طالبت الدكتورة مها شهبة، أستاذ الإعلام وصانعة الأفلام الوثائقية، بضرورة التوثيق لحرب أكتوبر، لمنع تزييف عقول الشباب.

وأردفت، خلال كلمتها بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لو بنشكو من محاولات لتزييف وعينا ووعي العالم بانتصارنا، فكل اللي علينا نوثق بطريقة تلائم الأجيال والعالم والتكنولوجيا الحديثة وآن أوان بعد 50 سنة يكون في منصة رقمية تتجمع فيها كل وثائق الحرب شهادات وصورًا وفيديوهات وجوابات المحاربين".

وتابعت: "ويتطور الأمر يكون في فيديوجيمز للحرب وكرتون يخاطب الأطفال، ومادة مكتوبة لحرب أكتوبر باللغات أيضًا حتى يعرف العالم ما حدث".

الندوة التثقيفية السيسي مصر انتصارات حرب أكتوبر نصر أكتوبر

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