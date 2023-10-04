الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

50 سنة نصرًا.. الرئيس السيسى يشهد فيلم "الوعى والإيمان"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، فيلم "الوعي والإيمان" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا علي نصر أكتوبر العظيم.

وعرض الفيلم لقطات من حرب أكتوبر العظيمة، وكذلك أقوال الزعماء والقادة حول العالم وآرائهم، حول حرب أكتوبر بداية من نكسة 67.

وقال أحد المشاركين في العمل:" إحنا محاربناش.. الطيران انضرب على الأرض في مطاراتها، ومن غير حماية جوية، وانتهت المعركة قبل ما تبدأ".

الفيلم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمناسبة مرورة 50 عامًا علي نصر أكتوبر.

عبدالفتاح السيسي الوعي والإيمان نصر أكتوبر نكسة 67

مواد متعلقة

الرئيس السيسي: علينا دور لازم نعمله كدولة ومحدش يقدر يتغلب على الحق

الرئيس السيسي: التحدي القومي كان بخروج الشعب ضد تنحي عبدالناصر بعد النكسة

صانع محتوى: "الغسيل المعلوماتي" هدفه فقد الجندي المصري ثقته في إنجاز أكتوبر

أبوالغيط: الرئيس السادات كان يريد معركة تنهى حالة "اللا سلم واللا حرب"

نجوى إبراهيم: سعيدة وفخورة بدور "فاطمة" فى الرصاصة لا تزال فى جيبى

الرئيس السيسى يشهد "سلام الشهيد" بمناسبة نصر أكتوبر

أحمد الطاهرى: جيل أكتوبر تحمل المرار وسلمنا راية مرفوعة

الرئيس السيسى يصل لمقر انعقاد الندوة التثقيفية بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

نقف لهم احترامًا وتقديرًا.. الرئيس السيسى يحيى أبطال "معركة رأس العش"

الرئيس السيسى يوجه بمزيد من الأعمال الوثائقية لرفع الوعى عن انتصارات أكتوبر

تصفيق حار من الحضور بالندوة التثقيفية للشهيد الحى عبدالجواد سويلم

المتهم بقتل زوجته بمنشأة ناصر أمام النيابة: "كنت بأدبها ولم أقصد قتلها"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل