50 سنة نصرًا.. الرئيس السيسى يشهد فيلم "الوعى والإيمان"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، فيلم "الوعي والإيمان" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا علي نصر أكتوبر العظيم.

وعرض الفيلم لقطات من حرب أكتوبر العظيمة، وكذلك أقوال الزعماء والقادة حول العالم وآرائهم، حول حرب أكتوبر بداية من نكسة 67.

وقال أحد المشاركين في العمل:" إحنا محاربناش.. الطيران انضرب على الأرض في مطاراتها، ومن غير حماية جوية، وانتهت المعركة قبل ما تبدأ".

الفيلم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمناسبة مرورة 50 عامًا علي نصر أكتوبر.