الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل| موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. ومميزات تطبيقه الاقتصادية

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

موعد تطبيق التوقيت الشتوي.. ينتظر المواطنون عودة التوقيت الشتوي في مصر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، وبذلك ينتهي تطبيق التوقيت الصيفي الذي تم إلغاؤه لمدة 7 سنوات، وبعد ذلك، سيعود العمل بالتوقيت الشتوي وسيتم تطبيقه على جميع المحلات التجارية.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

 

وافق مجلس الوزراء على بدء التوقيت  الصيفي في مصر لعام 2023 في آخر شهر أبريل الماضي حيث سيستمر العمل به حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر من ذلك العام.

وأعلن مجلس الوزراء الرسمي في بيانه عن موعد بدء وانتهاء التوقيت الصيفي في مصر، حيث سيبدأ التوقيت الشتوي في يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، و ستتأخر الساعة 60 دقيقة عند تطبيق التوقيت الجديد.

ويبدأ موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر بمجرد انتهاء التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، وذلك يوم الخميس 26 اكتوبر الساعة 23:59 منتصف ليل يوم الجمعة 27 من أكتوبر 2023 بتأخير الساعة 60 دقيقة، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر.

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موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر وتأجيل الساعة 60 دقيقة

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موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 وأبرز مميزات تأخير الساعة

 

مميزات التوقيت الشتوي في مصر 

 

وجاء قرار مجلس الوزراء بعودة تطبيق التوقيت الشتوي بناءً على:

- توفير الكهرباء بحسب ما هو مقدم من وزارة الكهرباء.

- توفير 1% من استهلاك الكهرباء، وهو ما يساعد على توفير150 مليون دولار.

 

المواعيد الشتوية للمحال التجارية


- مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 10 مساءً

-  يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساءً


- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحا

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة).

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بعد تطبيق التوقيت الشتوى.. تعرف على عقوبة مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال

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عودة التوقيت الشتوي.. خبراء: يرفع من إنتاجية الفرد ويخفف استهلاك الكهرباء


وفيما يخص مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 6 مساء

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موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر وتأجيل الساعة 60 دقيقة

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