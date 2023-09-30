بعد تطبيق التوقيت الشتوى.. تعرف على عقوبة مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال

في الثانية عشرة من منتصف ليل القاهرة، أمس الجمعة، الموافق 29/9/2023، بدأت وزارة التنمية المحلية، اعتماد التوقيت الشتوي لعمل الكافيهات والمطاعم والمحلات، بالمواعيد المحددة التي أقرَّها قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، والذي يؤكد بدء المواعيد الشتوية للمحلات من الخميس الأخير من سبتمبر، وتنتهي في الخميس الأخير من شهر أبريل.

عقوبة مخالفة مواعيد التوقيت الشتوي

وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن وجود عقوبات رادعة للمخالفين لمواعيد الفتح والغلق المحال التجارية بالتوقيت الشتوي، مشددة على ضرورة تطبيق القانون بشدة وحزم، في حالة مخالفة المواعيد الرسمية التي أقرتها الحكومة، وضرورة تكثيف حملات الرقابة في مختلف محافظات الجمهورية لضمان الالتزام الكامل.

ونصت عقوبة مخالفة مواعيد فتح وغلق المحلات، على أنه في حالة المخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية يترتب عليه إنذار المسؤول كتابة، وإذا انقضت مدة 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر، ولا يسمح للمحل المخالف بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص للفتح مرة أخرى.

تطبيق التوقيت الشتوي

المواعيد الشتوية المعمول بها طوال فترة الشتاء والتي تشمل غلق المحال والمولات التجارية والبازارات والمطاعم والكافيهات والأعمال الحرفية والورش تأتي بغرض ضبط الأداء، كما أن مواعيد المحلات والمولات التجارية تبدأ من الـ10 صباحًا وحتى الـ10 مساءً، عدا أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية تغلق 11 مساءً.

وشددت وزارة التنمية المحلية، على تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي بشن الحملات المفاجئة على جميع المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

التوقيت الشتوي

وشمل قرار وزير التنمية المحلية، أن خدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات مستمرة على مدار 24 ساعة لتقديم خدمة للمواطنين، وتوجد أنشطة تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة المواعيد الشتوية لغلق المحلات ومنها محلات البقالة والدواجن والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة وأسواق الجملة من أجل التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم على مدار اليوم، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة، مؤكدًا أنّ المواعيد الشتوية للمحلات تبدأ اعتبارًا من 29 سبتمبر 2023، وتستمر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل المقبل.