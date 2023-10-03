موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 وأبرز مميزات تأخير الساعة

ينتظر عدد كبير من المواطنين المصريين، عودة التوقيت الشتوي في مصر 2023، لذلك تصدر السؤال عن موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 محركات البحث على "جوجل"، حيث يتم تبديل الساعة إلى التوقيت الشتوي، وكان قد تم العمل بالتوقيت الصيفي في مصر خلال يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل الماضي.

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023

بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء يتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر بدءًا من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، على أن يتم تأجيل الساعة 60 دقيقة.

مميزات التوقيت الشتوي

ووفقًا للدراسات المقدمة من وزارة الكهرباء، يتميز التوقيت الشتوي بتوفير الكهرباء، وذلك بسبب توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وتوفير 1% من استهلاك الكهرباء، حيث تقل استخدام وسائل التدفئة والإضاءة، كما يتميز التوقيت الشتوي، في تحسين وظائف الجسم من خلال الحصول على عدد كافي من ساعات اليوم، كما يساعد طلاب المدارس والجامعات على أداء وظائفهم التعليمية.

عودة العمل بالتوقيتات الموسمية

أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق عن عودة العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي، بعد إيقاف دام حوالي 7 سنوات، وذلك لتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، والتيسير عليهم في كل المجالات، وتوفير الكهرباء وصدق على القرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قرار مجلس الوزراء

بحسب ما أعلن عنه مجلس الوزراء عن تطبيق التوقيت الصيفي الذي توقف لمدة 7 سنوات، على أن يعود من جديد في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2024، ويعود العمل مجددًا بـ التوقيت الشتوي في الخميس الأخير من شهر أكتوبرالموافق 26، و جاء قرار مجلس الوزراء بعودة تطبيق التوقيت الشتوي بناءً على: توفير الكهرباء بحسب ما هو مقدم من وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى توفير 1% من استهلاك الكهرباء، وهو ما يساعد على توفير150 مليون دولار.