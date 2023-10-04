موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر وتأجيل الساعة 60 دقيقة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن موعد التوقيت الشتوي عام 2023، خاصة مع تغيرات الجوية المفاجئة التي حدثت فأصبح عدد كبير من المواطنين يرغبون معرفة الموعد الخاص بالتوقيت الشتوى، وتسلط الدستور الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة لموعد التوقيت الشتوي 2023.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

فبعد انتهاء فصل الصيف يتساءل يرغب المواطنين موعد بدأ التوقيت الشتوي وذلك للاستعداد الكامل له خاصة أن فصل الشتاء يتطلب الكثير من التحضيرات وينتظره عدد كبير من المواطنين الذين لا يميلون إلي فصل الصيف، وبحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، فإن فصل الصيف انتهى فلكيا يوم 22 سبتمبر الماضي، ولكن واقعيا انتهى التوقيت الصيفي في 30 سبتمبر، وحاليا بدأ فصل الخريف.

متى سيتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر؟

وبحسب ما أعلن عنه مجلس الوزراء يطبق التوقيت الشتوي في مصر بدءًا من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، على أن يتم تأجيل الساعة 60 دقيقة، وما هي إلا أيام تفصلنا لانتهاء فصل فصل الخريف، ومعه يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي.

ويرجع تسأل المواطنين عن موعد بدء التوقيت الشتوي إلي رغبة المستمرة في معرفة متى سيتم تطبيق الساعة الجديد، حيث تم تطبيق نظام جديد وهو التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، حيث أن التوقيت الشتوي سيتم تأجيل الساعة 50 دقيقة وسيتم تطبيق هذا النظام بداية من الإعلان رسميا على موعد التوقيت الشتوي والذي من المقرر وفقا لبيان رسمي لمجلس الوزراء فسيكون التوقيت الشتوي في 26 أكتوبر 2023، وسيتم الإعلان رسميا عن تغيير التوقيت من التوقيت الصيفي للتوقيت الشتوي ليتم التعامل به في الدولة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي

في عام ١٤٤٥، من المتوقع أن يبدأ التوقيت الشتوي في مصر في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يوم الجمعة الموافق أول أكتوبر ١٤٤٥، وسيتم انتهاء التوقيت الصيفي في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يوم الجمعة الموافق ثلاثون سبتمبر ١٤٤٥.