بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. أصحاب المحال: ملتزمون بقرارات الدولة

في الثانية عشرة من منتصف ليل القاهرة، أمس الجمعة، الموافق 29/9/2023، بدأت وزارة التنمية المحلية، اعتماد التوقيت الشتوي لعمل الكافيهات والمطاعم والمحلات، بالمواعيد المحددة التي أقرَّها قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، والذي يؤكد بدء المواعيد الشتوية للمحلات من الخميس الأخير من سبتمبر، وتنتهي في الخميس الأخير من شهر أبريل.

التزام أصحاب المحال بالتوقيت الشتوي

ورصدت "الدستور" مدى التزام أصحاب المحال بقرارات الدولة وتطبيق التوقيت الشتوي، ويقول عصام عبد الرحمن، أحد أصحاب المحال التجارية، إن التوقيت الشتوي من التوقيت الصيفي يفصلهم ساعة واحدة وهي غير مؤثرة في سوق العمل، كما أن حركة البيع والشراء بشكل عام في الشتاء تكون ضعيفة خاصة في ساعات الليل.

ومن جانبه؛ أوضح طارق محمد، عامل في إحدى الكافيهات، أن التوقيت الشتوي وتطبيقه بإغلاق المحال في تمام الساعة الثانية عشرة أمر طبيعي خاصة وأن التوقيت الشتوي بدأ تطبيقه تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وهو ما يجعل ساعات الليل غير مؤثرة في المحال والكافيهات والمطاعم وهو الطبيعي في الموسم الشتوى على عكس الموسم الصيفي والذي يعتاد فيه المواطنين على السهر.

أضاف عمر محمد، أحد أصحاب المكتبات، أن التوقيت الشتوي يساعد في تقليل استخدام الطاقة وهو توجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، حيث أنه يساعد في تقليل استخدام الكهرباء كونه أن دورة العمل تبدأ في ساعات النهار الأولى.

تطبيق التوقيت الشتوي

حيث شمل قرار وزير التنمية المحلية، المطاعم والكافيهات، حيث تعمل المطاعم والكافيهات من 5 صباحًا وتغلق في الـ12 منتصف الليل، مع مد العمل ساعة أيام العطلات والخميس والجمعة.

وتضمن القرار الورش والأعمال الحرفية، حيث نص على فتحها في تمام الساعة الـ8 صباحًا وحتى السادسة مساءً، باستثناء الورش ومحطات الوقود الموجودة على الطرق السريعة والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

التوقيت الشتوي

وشمل قرار وزير التنمية المحلية، أن خدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات مستمرة على مدار 24 ساعة لتقديم خدمة للمواطنين، وتوجد أنشطة تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة المواعيد الشتوية لغلق المحلات ومنها محلات البقالة والدواجن والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة وأسواق الجملة من أجل التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم على مدار اليوم، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة، مؤكدًا أنّ المواعيد الشتوية للمحلات تبدأ اعتبارًا من 29 سبتمبر 2023، وتستمر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل المقبل.