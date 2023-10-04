الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية الفائزة فى شمال وجنوب سيناء

أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عن أسماء المشروعات الخضراء الذكية الفائزة في محافظتي شمال وجنوب سيناء، خلال الحفل الذي أقيم بقاعة المؤتمرات في ديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور، بحضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، نائبا عن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس حسن العلاقمي منسق المبادرة في شمال سيناء.

وأكد اللواء أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعد إحدي المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.

وأضاف الغندور، أن عدد المشروعات الفائزة من محافظة شمال سيناء يبلغ 17 مشروعًا من فئة المشروعات كبيرة الحجم، فئة المشروعات المتوسطة، فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

ومن جانبه، قال المهندس حسن العلاقمي منسق المبادرة في شمال سيناء، إن تكريم أصحاب المشروعات الفائزة بشهادات التقدير والمبالغ المالية، وذلك في حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية.