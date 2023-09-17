الشباب والرياضة تنظم جولة لأبناء شمال سيناء للتعرف على المشروعات القومية ببورسعيد

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء الفوج الثاني من الجولة التثقيفية والترفيهية بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء محافظة شمال سيناء ( رفح - الشيخ زويد ) في إطار تنفيذ سلسلة من الرحلات القومية لأبناء محافظة شمال سيناء للتعرف على إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية.

ومن بينها مشروعات الأنفاق التي تمر تحت قناة السويس بمحافظة بورسعيد والتي تهدف إلى تيسير حركة المرور بين شرق وغرب قناة السويس ، وزيارة موقع معالم محافظة بورسعيد للتعرف على معالم المحافظة ، ثم شملت جولة ترفيهية داخل محافظة بورسعيد في إطار تعميق قيم الانتماء والولاء للشباب المصري والتعرف على المنجزات الحضارية للدولة برؤية مصر 2030.

واصلت وزارة الشباب والرياضة، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ فعاليات البرنامج القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة في نسخته الأولى، الذي يحمل شعار "قادة الجمهورية الجديدة" بمشاركة 100 شابًا وشابة من محافظات القاهرة الكبرى، ويستمر حتى الـ 18 من سبتمبر، بمقر نادي الصيد المصري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور كل من: "الأستاذ خالد فوزي مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية بالوزارة، الدكتور خالد الجندي أستاذ بجامعة الأزهر، الدكتور محمد ندا، أستاذ زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأكاديمية الشرطة المصرية، هايدي وائل مدرب معتمد للتعليم المدني بالوزارة".

وتناولت فعاليات اليوم الثاني جلستين تدريبيتين حول: "القيادة ومفهوم العمل الجماعي ومهارات الاتصال والتواصل"، "القيادات الشبابية وآليات التعامل مع الأزمات"، وورش عمل تفاعلية حول "أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء وأهم القضايا والمبادرات الشبابية".

فيما نظَّمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر بالتعاون مع الكيان الشبابي" اتحاد طلاب تحيا مصر، حفل ختام المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب "Career Boost Training" بمركز شباب الجزيرة.