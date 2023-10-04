الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نجوى إبراهيم: دوري في "حتى آخر العمر" كان يعبر عن مصر

نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم

روت المذيعة القديرة نجوى إبراهيم، تجربتها في المشاركة بدعم الجيش المصري، من خلال أفلام شاركت فيها منها "حتى آخر العمر" الذي كان يعبر عن “مصر”، مضيفة: جيش بلدنا أعطى كل المهمات وكل الأسلحة الحية والدبابات والقوارب المطاطية جميعها من الجيش المصري.

نجوى إبراهيم: تكشف سبب ارتفاع ماسورة الدبابة الكاكي للسماء في المتحف الحربي القومي

وكشفت خلال كلمتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، أنها عندما ذهبت لترى ترميم قلعة صلاح الدين، ذهبت لرؤية المتحف الحربي القومي مما لفت نظرها كم كبير من قاعات تقدم الكثير من المقتنيات للجيش المصري وأيضًا غنائم الجيش المصري من قوات العدو، ولكن أكثر ما لفت نظرها الدبابات "الكاكي والزيتوني" فالكاكي ماسورتها الرافعة رأسها للسماء، بينما الزيتوني منحنية إلى الأرض، وعندما سألت عن السبب قالوا لها" إن الدبابة المرفوعة للسماء دليل على النصر، بينما المنخفضة  للأرض دليل على الهزيمة".

وتابعت: “بحكي لأولادي عن نصر أكتوبر، واليوم سعيدة أنني أحكي أيضًا لأحفادي”.

نجوى ابراهيم الجيش المصرى حتى آخر العمر المتحف الحربي القومي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة نصر أكتوبر

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