السجن المشدد والغرامة لمتهمين بالاتجار في المواد المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمين " م.ع " و"ف.ا " بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100الف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والاقراص المخدرة ترامادول وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المنهمين وبحوزتهما 8 قطع حشيش و30 قرص ترامادول، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.