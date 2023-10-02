الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بـ2.7 مليون جنيه بالإسكندرية

ضبط مخدرات
ضبط مخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (ثلاثة من العناصر الإجرامية " لهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الإسكندرية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة "برج العرب، أول العامرية" بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جراما)، وضبط شخص بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جراما).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2،730،000 مليونين وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا).

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر محافظة الاسكندرية مخدر الحشيش مديرية أمن الإسكندرية

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