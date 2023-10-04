الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جرينوف ورشاش.. ضبط مخدرات بـ6 ملايين جنيه في الإسماعيلية

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية بقصد الإتجار والترويج.

أكدت التحريات قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة أبوصوير، القنطرة غرب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين، 2 سلاح جرينوف، 25 وصلة شريط متعدد للرشاش، عدد طلقات لذات العيار.

وضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهما 20 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهما 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 6،020،000 مليون جنيه تقريبًا.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الإسماعيلية المواد المخدرة ضبط وزارة الداخلية مراكز شرطة أبوصوير

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