الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ.. ورسلان نائبا له

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم إخطار المجلس، بأن حزب المؤتمر اختار النائب  عمر  المختار صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس والنائب طارق رسلان نائبا له.

الهيئة البرلمانية

وقد بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  برئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقة الوكيل الاول للمجلس، وقال المستشار بهاء أبو شقة تقضى الفقرة الاولى من المادة 104 يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

رفع الجلسة

وكان رفع المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة الثالثة اليوم، قائلا:" ترفع المجلس جلساته علي ان يعود للانعقاد في الحادية عشر من صباح   يوم  ٢٢ أكتوبر2023".

كما وافق مجلس الشيوخ في جلستة الثانية المنعقدة برئاسة المستشار بهاء ابوشقة وكيل المجلس علي القوائم الخاصة باللجان النوعية بصورة نهائية.

وقال أبوشقة، إنه لم يتقدم أي نائب بأي من المقترحات أو التظلمات أو إبداء أي آراء على تلك القوائم وبالتالي عرض الأمر علي المجلس الذي وافق علي القوائم بصورة نهائية.

ومنح ابوشقة الفرصة للمذيع الداخلي للجلسة العامة من أجل عرض القواعد والشروط الخاصة بالعملية الانتخابية لهيئات مكاتب اللجان النوعية والتي تتوافق مع اللائحة والقانون والأعراف البرلمانية.

 وشهدت جلسة الامس الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤۰۹) لسنة ٢٠٢٣ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.
 

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بعد الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية.. "أبو شقة" يرفع الجلسة العامة للشيوخ

المستشار بهاء الدين أبو شقة الجلسة العامة حزب المؤتمر النائب عمر المختار صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية النائب طارق رسلان

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