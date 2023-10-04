ننشر النتائج الكاملة لانتخابات هيئة مكتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
افتتح المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة الثالثة لهذا اليوم وجرى خلالها إعلان نتائج الانتخابات الخاصة باللجان النوعية، والتي جاءت كالتالي
هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس
أولًا: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1- النائب / محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا
2- النائب / محمد شوقى عبدالعال العناني وكيلًا
3- النائب / عصام هلال محمود محمد وكيلًا
4- النائب / فرج فتحي فرج على أمينًا للسر
ثانيًا: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:
1- النائب / هاني صلاح سرى الدين رئيسًا
2- النائب / جمال عبدالحليم عبدالوهاب وكيلًا
3- النائب / ياسر محمد زكي إبراهيم وكيلًا
4- النائب / أكمل سامي نجاتي خطاب أمينًا للسر
ثالثًا: لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية:
1- النائب / حازم محمد سليمان محمد عمر رئيسًا
2- النائب / عبدالحكيم عصمت السادات (عفت السادات) وكيلًا
3- النائبة / سماء سليمان السيد أحمد وكيلًا
4- النائبة / عايدة نصيف أيوب عوض الله أمينًا للسر
رابعًا: لجنة الدفاع والأمن القومى:
1- النائب / أسامة كامل منتصر محمد رئيسًا
2-النائب / محمد جاد محمد جاد وكيلًا
3- النائب / طارق فاروق محمد نصير وكيلًا
4- النائب / خالد إسماعيل محمد فوزي أمينًا للسر
خامسًا: لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
1- النائب / محمد نبيل محمد حلاوة رئيسًا
2- النائب / تيسير محمد رزق مطر وكيلًا
3- النائب / محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي وكيلًا
4- النائب / أحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين الجندي أمينًا للسر
سادسًا: لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:
1- النائب / عبدالخالق محمد عياد رئيسًا
2- النائب / مجدى عبدالرحيم سليم وكيلًا
3- النائب / عمرو عزت محمد السيد وكيلًا
4- النائبة / نهى أحمد فتحى أحمد أمينًا للسر
سابعًا: لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:
1- النائب / خالد محمد سعيد حسن شحاتة رئيسًا
2- النائب / أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال وكيلًا
3- النائب / فايز إبراهيم محمد أحمد وكيلًا
4- النائب / أحمد حسين فايق صبور أمينًا للسر
ثامنًا: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
1- النائب / محمد نبيل سليمان دعبس رئيسًا
2- النائب / أحمد على البدري على وكيلًا
3- النائبة / راندا محمد أحمد مصطفى وكيلًا
4- النائب / ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أمينًا للسر
تاسعًا: لجنة الشباب والرياضة:
1- النائب / أحمد حمدى أبو هشيمة عبدالعزيز رئيسًا
2- النائب / شريف فرج خضري الجابرى وكيلًا
3- النائب / أحمد إحسان مصطفى دياب وكيلًا
4- النائب / محمد رمضان سيد أحمد عمارة امنيًا للسر
عاشرًا: لجنة الصحة والسكان:
1- النائب / على محمد عبدالرحمن مهران رئيسًا
2- النائب / حسين عبدالله عبدالعال خضير وكيلًا
3- النائب / عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا
4- النائب / أسامة فهيم إبراهيم منصور أمينًا للسر
حادي عشر: لجنة الزراعة والرى
1- النائب / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي رئيسًا
2- النائب / جمال أبو الفتوح محمد وكيلًا
3- النائب / محمد أحمد ماهر السباعي وكيلًا
4- النائب / عمرو محمد نبيل أبو السعود أمينًا للسر
ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى:
1-النائب / محمد أحمد عبدالسلام هيبة رئيسًا
2- النائب / أبو الفتوح محمد عبدالسميع وكيلًا
3- النائب / محمد مجدى فريد محمد وكيلًا
4- النائبة / رشا إسحاق فهيم نصر أمينًا للسر
ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام:
1- النائب / محمود محمد مسلم رئيسًا
2- النائبة / سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام وكيلًا
3- النائبة / سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم وكيلًا
4- النائب / محمود فيصل القط أمينًا للسر
رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
1- النائب / يوسف السيد يوسف عامر رئيسًا
2- النائب / محمد سليم السيد عطية أبو الخير وكيلًا
3- النائب / نادر يوسف نسيم هندي وكيلًا
4- النائبة / خضرة سالم عبدالحميد أمينًا للسر