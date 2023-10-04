الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ننشر النتائج الكاملة لانتخابات هيئة مكتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

افتتح المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة الثالثة لهذا اليوم وجرى خلالها إعلان نتائج الانتخابات الخاصة باللجان النوعية، والتي جاءت كالتالي

هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس 

أولًا: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

1- النائب / محمد محمود فرج حسام الدين    رئيسًا
2- النائب / محمد شوقى عبدالعال العناني    وكيلًا
3-  النائب / عصام هلال محمود محمد     وكيلًا
4- النائب / فرج فتحي فرج على      أمينًا للسر

ثانيًا: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:
1-  النائب / هاني صلاح سرى الدين      رئيسًا
2-  النائب / جمال عبدالحليم عبدالوهاب     وكيلًا
3- النائب / ياسر محمد زكي إبراهيم     وكيلًا
4- النائب / أكمل سامي نجاتي خطاب     أمينًا للسر

ثالثًا: لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية:
1-   النائب / حازم محمد سليمان محمد عمر    رئيسًا
2- النائب / عبدالحكيم عصمت السادات (عفت السادات)   وكيلًا
3- النائبة / سماء سليمان السيد أحمد     وكيلًا
4- النائبة / عايدة نصيف أيوب عوض الله    أمينًا للسر

رابعًا: لجنة الدفاع والأمن القومى:
1- النائب / أسامة كامل منتصر محمد     رئيسًا
2-النائب / محمد جاد محمد جاد     وكيلًا
3-  النائب / طارق فاروق محمد نصير     وكيلًا
4- النائب / خالد إسماعيل محمد فوزي     أمينًا للسر

خامسًا: لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
1- النائب / محمد نبيل محمد حلاوة      رئيسًا  
2- النائب / تيسير محمد رزق مطر     وكيلًا
3- النائب / محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي    وكيلًا
4- النائب / أحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين الجندي   أمينًا للسر

سادسًا: لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:
1- النائب / عبدالخالق محمد عياد     رئيسًا
2- النائب / مجدى عبدالرحيم سليم     وكيلًا
3- النائب / عمرو عزت محمد السيد      وكيلًا
4-  النائبة / نهى أحمد فتحى أحمد     أمينًا للسر


سابعًا: لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:
1- النائب / خالد محمد سعيد حسن شحاتة    رئيسًا
2- النائب / أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال    وكيلًا
3- النائب / فايز إبراهيم محمد أحمد     وكيلًا
4- النائب / أحمد حسين فايق صبور     أمينًا للسر


ثامنًا: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
1- النائب / محمد نبيل سليمان دعبس     رئيسًا
2- النائب / أحمد على البدري على      وكيلًا
3- النائبة / راندا محمد أحمد مصطفى     وكيلًا
4- النائب / ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال    أمينًا للسر


تاسعًا: لجنة الشباب والرياضة:
1- النائب / أحمد حمدى أبو هشيمة عبدالعزيز    رئيسًا
2- النائب / شريف فرج خضري الجابرى     وكيلًا
3- النائب / أحمد إحسان مصطفى دياب     وكيلًا
4- النائب / محمد رمضان سيد أحمد عمارة    امنيًا للسر


عاشرًا: لجنة الصحة والسكان:
1- النائب / على محمد عبدالرحمن مهران    رئيسًا
2- النائب / حسين عبدالله عبدالعال خضير    وكيلًا
3- النائب / عمرو حسين محمد حجاب     وكيلًا
4- النائب / أسامة فهيم إبراهيم منصور     أمينًا للسر


حادي عشر: لجنة الزراعة والرى
1- النائب / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي     رئيسًا
2- النائب / جمال أبو الفتوح محمد     وكيلًا
3- النائب / محمد أحمد ماهر السباعي     وكيلًا
4- النائب / عمرو محمد نبيل أبو السعود    أمينًا للسر


ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى:
1-النائب / محمد أحمد عبدالسلام هيبة     رئيسًا
2- النائب / أبو الفتوح محمد عبدالسميع     وكيلًا
3- النائب / محمد مجدى فريد محمد     وكيلًا
4- النائبة / رشا إسحاق فهيم نصر     أمينًا للسر


ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام:
1- النائب / محمود محمد مسلم      رئيسًا
2- النائبة / سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام    وكيلًا
3- النائبة / سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم    وكيلًا
4- النائب / محمود فيصل القط      أمينًا للسر


رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
1- النائب / يوسف السيد يوسف عامر     رئيسًا
2- النائب / محمد سليم السيد عطية أبو الخير    وكيلًا
3- النائب / نادر يوسف نسيم هندي     وكيلًا 
4- النائبة / خضرة سالم عبدالحميد     أمينًا للسر

المستشار بهاء أبوشقة مجلس الشيوخ نتائج الانتخابات الخاصة اللجان النوعية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

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