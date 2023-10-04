ننشر النتائج الكاملة لانتخابات هيئة مكتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

افتتح المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة الثالثة لهذا اليوم وجرى خلالها إعلان نتائج الانتخابات الخاصة باللجان النوعية، والتي جاءت كالتالي

هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس

أولًا: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

1- النائب / محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا

2- النائب / محمد شوقى عبدالعال العناني وكيلًا

3- النائب / عصام هلال محمود محمد وكيلًا

4- النائب / فرج فتحي فرج على أمينًا للسر

ثانيًا: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

1- النائب / هاني صلاح سرى الدين رئيسًا

2- النائب / جمال عبدالحليم عبدالوهاب وكيلًا

3- النائب / ياسر محمد زكي إبراهيم وكيلًا

4- النائب / أكمل سامي نجاتي خطاب أمينًا للسر

ثالثًا: لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية:

1- النائب / حازم محمد سليمان محمد عمر رئيسًا

2- النائب / عبدالحكيم عصمت السادات (عفت السادات) وكيلًا

3- النائبة / سماء سليمان السيد أحمد وكيلًا

4- النائبة / عايدة نصيف أيوب عوض الله أمينًا للسر

رابعًا: لجنة الدفاع والأمن القومى:

1- النائب / أسامة كامل منتصر محمد رئيسًا

2-النائب / محمد جاد محمد جاد وكيلًا

3- النائب / طارق فاروق محمد نصير وكيلًا

4- النائب / خالد إسماعيل محمد فوزي أمينًا للسر

خامسًا: لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

1- النائب / محمد نبيل محمد حلاوة رئيسًا

2- النائب / تيسير محمد رزق مطر وكيلًا

3- النائب / محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي وكيلًا

4- النائب / أحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين الجندي أمينًا للسر

سادسًا: لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

1- النائب / عبدالخالق محمد عياد رئيسًا

2- النائب / مجدى عبدالرحيم سليم وكيلًا

3- النائب / عمرو عزت محمد السيد وكيلًا

4- النائبة / نهى أحمد فتحى أحمد أمينًا للسر



سابعًا: لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

1- النائب / خالد محمد سعيد حسن شحاتة رئيسًا

2- النائب / أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال وكيلًا

3- النائب / فايز إبراهيم محمد أحمد وكيلًا

4- النائب / أحمد حسين فايق صبور أمينًا للسر



ثامنًا: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1- النائب / محمد نبيل سليمان دعبس رئيسًا

2- النائب / أحمد على البدري على وكيلًا

3- النائبة / راندا محمد أحمد مصطفى وكيلًا

4- النائب / ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أمينًا للسر



تاسعًا: لجنة الشباب والرياضة:

1- النائب / أحمد حمدى أبو هشيمة عبدالعزيز رئيسًا

2- النائب / شريف فرج خضري الجابرى وكيلًا

3- النائب / أحمد إحسان مصطفى دياب وكيلًا

4- النائب / محمد رمضان سيد أحمد عمارة امنيًا للسر



عاشرًا: لجنة الصحة والسكان:

1- النائب / على محمد عبدالرحمن مهران رئيسًا

2- النائب / حسين عبدالله عبدالعال خضير وكيلًا

3- النائب / عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا

4- النائب / أسامة فهيم إبراهيم منصور أمينًا للسر



حادي عشر: لجنة الزراعة والرى

1- النائب / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي رئيسًا

2- النائب / جمال أبو الفتوح محمد وكيلًا

3- النائب / محمد أحمد ماهر السباعي وكيلًا

4- النائب / عمرو محمد نبيل أبو السعود أمينًا للسر



ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى:

1-النائب / محمد أحمد عبدالسلام هيبة رئيسًا

2- النائب / أبو الفتوح محمد عبدالسميع وكيلًا

3- النائب / محمد مجدى فريد محمد وكيلًا

4- النائبة / رشا إسحاق فهيم نصر أمينًا للسر



ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام:

1- النائب / محمود محمد مسلم رئيسًا

2- النائبة / سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام وكيلًا

3- النائبة / سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم وكيلًا

4- النائب / محمود فيصل القط أمينًا للسر



رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

1- النائب / يوسف السيد يوسف عامر رئيسًا

2- النائب / محمد سليم السيد عطية أبو الخير وكيلًا

3- النائب / نادر يوسف نسيم هندي وكيلًا

4- النائبة / خضرة سالم عبدالحميد أمينًا للسر