أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، عن فوز المهندس عبدالسلام الجبلي برئاسة لجنة الزراعة والري، والنائب جمال أبوالفتوح، وكيل أول، والنائب محمد السباعي، وكيل ثان، وعمرو أبوالسعود أمينًا للسر.

كما أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن فوز هاني سري الدين، برئاس اللجنة، واللواء جمال عبد الحليم وياسر زكي، وكيل، وأكمل نجاتي، أمين سر.

وانتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، أسفرت عن اختيار محمد حلاوة رئيسًا، ومحمد المنزلاوي وكيلًا، وتيسير مطر وكيلًا، وأحمد الجندي أمين سر.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن اختيار خالد محمد سعيد رئيسًا، وفايز إبراهيم محمد وكيلًا، وأكمل الله فريد وكيلًا، وأحمد صبور أمين سر.

وأسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن اختيار أحمد أبو هشيمة رئيسًا، وشريف فرج الجابري وكيلًا، وأحمد دياب وكيلًا، ومحمد عمارة أمين سر.

أما انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، فأسفرت عن فوز النائب الدكتور علي مهران برئاسة اللجنة، والدكتور حسين خضير بمنصب وكيل اللجنة، والدكتور عمرو حجاب بمنصب وكيل اللجنة، والدكتور أسامه فهيم إبراهيم منصور بمنصب أمين سر اللجنة.

ووجه رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الشكر لأعضاء اللجنة لتجديد الثقة فيه رئيسا للجنه للمرة الثانية علي التوالي.

وجدد الدكتور علي مهران، العهد مع أعضاء اللجنة، قائلاُ: أجدد معكم على أن تكون إدارة اللجنة بتجرد وحياد تام وسماع كل الآراء والمقترحات التي تسهم في بناء جمهوريتنا الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.