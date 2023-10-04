الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، عن فوز المهندس عبدالسلام الجبلي برئاسة لجنة الزراعة والري، والنائب جمال أبوالفتوح، وكيل أول، والنائب محمد السباعي، وكيل ثان، وعمرو أبوالسعود أمينًا للسر.

كما أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن فوز هاني سري الدين، برئاس اللجنة، واللواء جمال عبد الحليم وياسر زكي، وكيل، وأكمل نجاتي، أمين سر.

وانتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، أسفرت عن اختيار محمد حلاوة رئيسًا، ومحمد المنزلاوي وكيلًا، وتيسير مطر وكيلًا، وأحمد الجندي أمين سر.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن اختيار خالد محمد سعيد رئيسًا، وفايز إبراهيم محمد وكيلًا، وأكمل الله فريد وكيلًا، وأحمد صبور أمين سر.

وأسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن اختيار أحمد أبو هشيمة رئيسًا، وشريف فرج الجابري وكيلًا، وأحمد دياب وكيلًا، ومحمد عمارة أمين سر.

أما انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان  بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع  من الفصل التشريعي الأول، فأسفرت عن فوز النائب الدكتور علي مهران برئاسة اللجنة، والدكتور حسين خضير بمنصب وكيل اللجنة، والدكتور عمرو حجاب  بمنصب وكيل اللجنة، والدكتور أسامه فهيم إبراهيم منصور بمنصب أمين سر اللجنة.

ووجه رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الشكر لأعضاء اللجنة لتجديد الثقة فيه رئيسا للجنه للمرة الثانية علي التوالي.

وجدد الدكتور علي مهران، العهد مع أعضاء اللجنة، قائلاُ: أجدد معكم على أن تكون إدارة اللجنة بتجرد وحياد تام وسماع كل الآراء والمقترحات التي تسهم في بناء جمهوريتنا الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية مجلس الشيوخ لجنة الزراعة نتائج انتخابات لجنة الاقتصادية دور الانعقاد الرابع

مواد متعلقة

"الشيوخ" يرفع أعمال الجلسة الثانية لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية

مجلس الشيوخ يوافق في جلسته الثانية على القوائم الخاصة باللجان النوعية

بهاء الدين أبوشقة يرفع أعمال الجلسة الأولى لمدة نصف ساعة

اليوم.. "قوى عاملة النواب" تعقد أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع

بدء أعمال الجلسة العامة لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالشيوخ

"سياحة النواب": تعزيز آليات الوصول إلى إيرادات 30 مليار دولار سنويًا على رأس أولوياتنا

رئيس "شباب النواب": توجيهات الرئيس السيسى بدعم الرياضيين على رأس عمل اللجنة

معتز محمود يشكر أعضاء "الصناعة".. ويؤكد: السلاب لديه خبرة تؤهله لرئاسة اللجنة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مشروع عالمى لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس

افتتاح سلسلة مطاعم وفنادق يملكها في مصر.. دي نيرو: "أتطلع لرؤيتكم هناك"

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

مشاريع جديدة لشركات عالمية للتنقيب عن البترول فى مصر

غدًا.. فتح باب الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية حتى 14 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل