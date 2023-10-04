بعد الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية.. "أبوشقة" يرفع الجلسة العامة للشيوخ

رفع المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة الثالثة لهذا اليوم.

وقال أبوشقة: يرفع المجلس جلساته على أن يعود للانعقاد في الحادية عشر من صباح يوم ٢٢ أكتوبر 2023.

وكانت أجريت اليوم داخل مجلس الشيوخ انتخابات اللجان النوعية هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، التي أجريت يوم الأربعاء 4 من أكتوبر سنة (2023/ 2024).

أولًا: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

1) السيد النائب/ محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا

2) السيد النائب/ محمد شوقى عبدالعال العناني وكيلًا

3) السيد النائب/ عصام هلال محمود محمد وكيلًا

4) السيد النائب/ فرج فتحي فرج على أمينًا للسر.

ثانيًا: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

1) السيد النائب/ هاني صلاح سرى الدين رئيسًا

2) السيد النائب/ جمال عبدالحليم عبدالوهاب وكيلًا

3) السيد النائب/ ياسر محمد زكي إبراهيم وكيلًا

4) السيد النائب/ أكمل سامي نجاتي خطاب أمينًا للسر.

ثالثًا: لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية:

1) السيد النائب/ حازم محمد سليمان محمد عمر رئيسًا

2) السيد النائب/ عبدالحكيم عصمت السادات (عفت السادات) وكيلًا

3) السيدة النائبة/ سماء سليمان السيد أحمد وكيلًا

4) السيدة النائبة/ عايدة نصيف أيوب عوض الله أمينًا للسر.

رابعًا: لجنة الدفاع والأمن القومي:

1) السيد النائب/ أسامة كامل منتصر محمد رئيسًا

2) السيد النائب/ محمد جاد محمد جاد وكيلًا

3) السيد النائب/ طارق فاروق محمد نصير وكيلًا

4) السيد النائب/ خالد إسماعيل محمد فوزي أمينًا للسر.

خامسًا: لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

1) السيد النائب/ محمد نبيل محمد حلاوة رئيسًا

2) السيد النائب/ تيسير محمد رزق مطر وكيلًا

3) السيد النائب/ محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي وكيلًا

4) السيد النائب/ أحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين الجندي أمينًا للسر.

سادسًا: لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

1) السيد النائب/ عبدالخالق محمد عياد رئيسًا

2) السيد النائب/ مجدى عبدالرحيم سليم وكيلًا

3) السيد النائب/ عمرو عزت محمد السيد وكيلًا

4) السيدة النائبة/ نهى أحمد فتحى أحمد أمينًا للسر.



سابعًا: لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

1) السيد النائب/ خالد محمد سعيد حسن شحاتة رئيسًا

2) السيد النائب/ أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال وكيلًا

3) السيد النائب/ فايز إبراهيم محمد أحمد وكيلًا

4) السيد النائب/ أحمد حسين فايق صبور أمينًا للسر.



ثامنًا: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1) السيد النائب/ محمد نبيل سليمان دعبس رئيسًا

2) السيد النائب/ أحمد على البدري على وكيلًا

3) السيدة النائبة/ راندا محمد أحمد مصطفى وكيلًا

4) السيد النائب/ ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أمينًا للسر.



تاسعًا: لجنة الشباب والرياضة:

1) السيد النائب/ أحمد حمدى أبوهشيمة عبدالعزيز رئيسًا

2) السيد النائب/ شريف فرج خضري الجابرى وكيلًا

3) السيد النائب/ أحمد إحسان مصطفى دياب وكيلًا

4) السيد النائب/ محمد رمضان سيد أحمد عمارة أمنيًا للسر.



عاشرًا: لجنة الصحة والسكان:

1) السيد النائب/ على محمد عبدالرحمن مهران رئيسًا

2) السيد النائب/ حسين عبدالله عبدالعال خضير وكيلًا

3) السيد النائب/ عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا

4) السيد النائب/ أسامة فهيم إبراهيم منصور أمينًا للسر.



حادي عشر: لجنة الزراعة والري

1) السيد النائب/ عبدالسلام عبدالسلام الجبلي رئيسًا

2) السيد النائب/ جمال أبوالفتوح محمد وكيلًا

3) السيد النائب/ محمد أحمد ماهر السباعي وكيلًا

4) السيد النائب/ عمرو محمد نبيل أبوالسعود أمينًا للسر.



ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي:

1) السيد النائب/ محمد أحمد عبدالسلام هيبة رئيسًا

2) السيد النائب/ أبوالفتوح محمد عبدالسميع وكيلًا

3) السيد النائب/ محمد مجدى فريد محمد وكيلًا

4) السيدة النائبة/ رشا إسحاق فهيم نصر أمينًا للسر.



ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام:

1) السيد النائب/ محمود محمد مسلم رئيسًا

2) السيدة النائبة/ سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام وكيلًا

3) السيدة النائبة/ سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم وكيلًا

4) السيد النائب/ محمود فيصل القط أمينًا للسر.



رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

1) السيد النائب/ يوسف السيد يوسف عامر رئيسًا

2) السيد النائب/ محمد سليم السيد عطية أبوالخير وكيلًا

3) السيد النائب/ نادر يوسف نسيم هندي وكيلًا

4) السيدة النائبة/ خضرة سالم عبدالحميد أمينًا للسر.