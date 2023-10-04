نتائج انتخابات هيئة مكتب لجان الدفاع والدينية والدستورية وحقوق الإنسان بـ"الشيوخ"

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب اللواء أسامة كامل منتصر رئيسًا للجنة فى دور الانعقاد الرابع، كل من النائب اللواء طارق نصير والنائب اللواء محمد جاد بمنصبي وكيلي اللجنة، كما فاز النائب اللواء خالد فوزي بمنصب أمين سر اللجنة.

وأسفرت نتائج هيئة مكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، فوز النائب يوسف السيد رئيسًا، والنائب محمد سليم وكيلًا، والنائب نادر سليم نسيم وكيلًا، والنائبة خضرة سالم أمين سر

وأسفرت نتائج هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، فوز النائب محمد هيبة رئيسًا، والنائب أبو الفتوح محمد عبد السميع وكيلًا، والنائب محمد مجدي فريد وكيلًا، والنائب رشا نصر أمين سر.

انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن فوز المستشار محمد حسام برئاسة اللجنة، وفوز كل من النائب عصام هلال والدكتور محمد شوقي بمنصب الوكليلين وفرج فتحي بمنصب أمين السر.

وكانت فازت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ،، وعضو البرلمان الدولى، بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ، وذلك في انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، متوجه بالشكر لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة فيها، مؤكدة أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها بدور الانعقاد الرابع في استكمال مناقشة أجندة اللجنة التشريعية سواء الخاصة بمشروعات القوانين، أو المتعلقة بالمقترحات التي ترد من السادة الأعضاء بالمجلس، وكذلك اي موضوعات تتعلق بعمل اللجنة ستجد على الأجندة.

وأكدت الدكتورة عايدة نصيف، في بيان لها، أن مجلس الشيوخ يعود لدور الانعقاد الرابع، بالتزامن مع توقيت مهم يستعد فيه الشعب المصري للمشاركة في أهم استحقاق دستوري وهو انتخابات رئاسة الجمهورية.

ودعت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كل المصريين بضرورة النزول بقوة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.