مجلس االشيوخ يرفض رفع الحصانة عن أحد أعضائه

رفض مجلس الشيوخ طلبا لرفع الحصانة عن أحد النواب بسبب عدم توافر الشروط القانونية والدستورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى لـمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس.

شهدت الجلسة الافتتاحية، لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل المجلس، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (409) لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (287) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

رفع الجلسة الافتتاحية الأولى بدور الانعقاد الرابع للمجلس



ورفع المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة الافتتاحية الأولى بدور الانعقاد الرابع للمجلس، على أن يعاود الانعقاد غدا الأربعاء لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

ودعا أبوشقة الأحزاب السياسية التي لها هيئات برلمانية بالمجلس، سرعة إخطار رئيس المجلس، بممثلي هيئاتها.

ودعا رئيس الجلسة الأعضاء لتقديم طلبات تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية للراغبين. والا يعتبر العضو في اللجنة النوعية المسجل بها

وتنص المادة 104 على: يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

كما تنص المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس، ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

وتنص أيضا المادة 106 من اللائحة على: يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دورالانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.