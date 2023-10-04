إطار السيارة انفجر.. تفاصيل وفاة سائق وإصابة تباع على الطريق بالجيزة

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي في محافظة الجيزة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث سير ومصرع شخص وإصابة آخر وبالانتقال سريعًا إلى مكان الحادث.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أثناء سير سيارة نقل بمقطور قيادة سائق 25 سنة، مصاب بنزيف في المخ وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته التباع 16 سنة، متوفى، انفجر الإطار الأمامي للسيارة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.