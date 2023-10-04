الأنبا إبراهيم إسحق يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر المجيد

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

نص التهنئة

وقال البطريرك الكاثوليكي في تهنئته نصا: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها، وتعضيدها، ودعمها لكافة قيادات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".

هذا وترأس الأب كيرلس مقار الكرملي، قداس اليوم الثامن من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك بكنيستها، بشبرا، بمشاركة الأب أنطونيوس إسكندر الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملي، والأب بطرس صبره الكرملي، بالإضافة إلى الأب زكريا حربي الكرملي.

وألقى الأب كيرلس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "دعوتي هي حب".

وفي سياق متصل، ترأس الأب مخول فرحا، قداس اليوم التاسع والأخير من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك بكنيستها، بشبرا، بمشاركة الأب باتريك الكرملي، والأب جاك الكرملي.

وألقى الأب مخول عظة الصلاة بعنوان "تريزا قديسة كبيرة في قلب الكنيسة والعالم".

وذكرت صفحة كاريتاس مصر، أنه في إطار المشاركة المجتمعية، والتواصل الدائم بين مركز سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة، التابع لجمعية كاريتاس مصر، بالإسكندرية، والقائمين على خدمة الأشخاص ذوي الهمم، وأسرهم، قام أمس، الأب بيشوى عبد المسيح، مدير مركز سيتي بالإسكندرية، يرافقه السيدة أمل الجمل، مسئول العلاقات العامة، والدكتورة وفاء ممدوح، منسق مشروع عطاء، بزيارة إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك لمقابلة السيد الأستاذ السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، بالإسكندرية، والدكتورة نرمين سويدان، مدير إدارة الجمعيات، بوزارة التضامن الإجتماعي، بالإسكندرية.

تضمن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة، ومركز سيتي، بالإسكندرية، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات، التي ستساهم في خدمة الأشخاص ذوي الهمم، بالإضافة إلى إعداد برنامج، وخطة التعاون المشترك، خلال الفترة المقبلة.