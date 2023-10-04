الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بالذكرى الـ50 لآنتصارات أكتوبر المجيدة

شيحان
شيحان

هنأ المطران جورج  شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات السلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ملحمة عظيمة

وقال المطران في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: "باسم أبرشية القاهرة المارونية، وباسم مطرانها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر. نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة العظيمة التي صنعتها القوات المسلحة، وسطرت كفاحها وبطولاتها وتضحيات أبنائها في سجلات التاريخ المشرفة.  نهنئكم فخامة الرئيس، ونهنئ رجال القوات المسلحة البواسل درع مصر وسيفها وخير أبنائها. وندعو الله العلي أن يحفظكم، ويحفظ وطننا مصر وشعبها وجيشها. تحيا مصر".

وهنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس السيسي، وقواتنا المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وتابع: في هذا اليوبيل الذهبي، نستدعي من الذاكرة مع جموع المصريين كيف تكاتف أبناء هذه الأمة من جيش وشعب، وواجهوا الأعداء لتحقيق النصر والرفعة، ونثق أن الروح التي تحلى بها أبطال هذا النصر الغالي هي الروح التي يتحلى بها المصريون اليوم، الذين يتكاتفون شعبًا وقيادة للوصول إلى مستقبل يليق بمصر النصر والجمهورية الجديدة.

واختتم: نصلي أن يحفظ الله مصرنا الغالية، ويثبت خطاها لمزيد من التقدم والازدهار.
 

من جهته، أعلن مركز الكنيسة الكاثوليكية في مصر الإعلامي إن الإنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك حث أبناء الكنيسة الكاثوليكية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
 

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