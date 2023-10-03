الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيد الأريوباغي.. البيزنطية: لا ضغينة في السماء ولن يغفر لمن لم يغفر

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية والمعروفة بكنيسة الروم الملكيين اليوم بذكرى رحيل القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة ذيونيسيوس الأريوباغي وإعتنق ذيونيسيوس الإيمان بالمسيح على يد بولس الرسول، يوم كان هذا يكرز في أثينا سنة 53. ويدعى الأريوباغي، لأنه كان عضوًا في مجلس شورى أثينا، الذي يسمّى باليونانية آريوباغوس.

هذا ويذكر القديس أوسابيوس القيصري المؤرّخ، نقلًا عن القدّيس ذيونيسيوس الكورنثي، أن ذيونيسيوس الأريوباغي كان أوّل أسقف لأثينا. استشهد في عهد الإمبراطور دوميسيانوس (81- 96)، وقد نسبت إليه مؤلّفات لاهوتيّة، ظهرت في ما بعد، كان لها أثرها الجمّ في التفكير المسيحيّ، ونسبت إليه نظرًا للشهرة التي حازها.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لن يغفر الله إلا للّذين غفروا: هذه هي الشريعة. لا حقد عند القدّيسين ولا مرارة البتّة، فهم يغفرون كلّ شيء ويجدون على الدّوام أنّهم يستحقّون أكثر بكثير عن الإساءات الّتي ارتكبوها تجاه الله. فما إن نكره قريبنا حتّى يردّ لنا الله هذا الكره: إنّه أمرٌ ينقلبُ علينا. كنتُ أقول يومًا لأحدهم: "وكأنّك لا تريد أن تذهب إلى السماء كي لا ترى هذا الرجل؟ فيجيب: آه! بلى... ولكنّنا سنجهد أن نكون بعيدين عن بعضنا البعض وألاّ نرى بعضنا البعض". لن يكون عليهم أن يجهدوا: فباب السماء مغلقٌ أمام الكراهيّة.

لا ضغينة في السماء

لا ضغينة في السماء. فالقلوب الصالحة والمتواضعة الّتي تتلقّى الإساءات والافتراءات بفرحٍ أو بلا مبالاة تبدأ جنّتها في هذا العالم والّذين لديهم ضغينة هم تعساء. والوسيلة للتغلّب على الشيطان عندما يثير فينا أفكار حقدٍ على الّذين يسيئون إلينا هو أن نصلّي في الحال من أجلهم. فهاك كيف نتغلّب على الشرّ بالخير وهاك حالُ القدّيسين القدّيسين.

البيزنطية احتفال الكنيسة البيزنطية اليوم احتفالات الكنيسة البيزنطية اعياد الكنيسة البيزنطية الكنيسة البيزنطية

مواد متعلقة

القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 50 عامًا على انتصارات أكتوبر

في احتفالات اليوم.. اللاتينية: المسيح أخذَ أسقامَنا وحَمَلَ أمراضَنا

في احتفالات اليوم.. الكنيسة المارونية: فلنحذُ حذو الآباء القديّسين

الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بذكرى استشهاد 4 من قديسي الكنيسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالتذكار الشهري للقديسة مريم العذراء

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى الملائكة الحرّاس

الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيسة الشهيدة يُستينة البتول 

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى الشهيدين مار قبريانوس ويوستينا

الأكثر قراءة

"مفاجأة طال انتظارها".. انخفاض أسعار هذه السلع الأسبوع المقبل (فيديو)

بعد قرارات الحكومة اليوم.. اتحاد الصناعات يكشف موعد انخفاض أسعار السلع

الغرف التجارية تزف بشرى سارة عن انخفاض الأسعار (فيديو)

لليوم التاسع.. أهالي الشروق يدعمون السيسي بتوكيلات الترشح للرئاسة

لتهنئته بمنصبه الجديد.. رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل محافظ الدقهلية

"المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال