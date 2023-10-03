في عيد الأريوباغي.. البيزنطية: لا ضغينة في السماء ولن يغفر لمن لم يغفر

تحتفل الكنيسة البيزنطية والمعروفة بكنيسة الروم الملكيين اليوم بذكرى رحيل القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة ذيونيسيوس الأريوباغي وإعتنق ذيونيسيوس الإيمان بالمسيح على يد بولس الرسول، يوم كان هذا يكرز في أثينا سنة 53. ويدعى الأريوباغي، لأنه كان عضوًا في مجلس شورى أثينا، الذي يسمّى باليونانية آريوباغوس.

هذا ويذكر القديس أوسابيوس القيصري المؤرّخ، نقلًا عن القدّيس ذيونيسيوس الكورنثي، أن ذيونيسيوس الأريوباغي كان أوّل أسقف لأثينا. استشهد في عهد الإمبراطور دوميسيانوس (81- 96)، وقد نسبت إليه مؤلّفات لاهوتيّة، ظهرت في ما بعد، كان لها أثرها الجمّ في التفكير المسيحيّ، ونسبت إليه نظرًا للشهرة التي حازها.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لن يغفر الله إلا للّذين غفروا: هذه هي الشريعة. لا حقد عند القدّيسين ولا مرارة البتّة، فهم يغفرون كلّ شيء ويجدون على الدّوام أنّهم يستحقّون أكثر بكثير عن الإساءات الّتي ارتكبوها تجاه الله. فما إن نكره قريبنا حتّى يردّ لنا الله هذا الكره: إنّه أمرٌ ينقلبُ علينا. كنتُ أقول يومًا لأحدهم: "وكأنّك لا تريد أن تذهب إلى السماء كي لا ترى هذا الرجل؟ فيجيب: آه! بلى... ولكنّنا سنجهد أن نكون بعيدين عن بعضنا البعض وألاّ نرى بعضنا البعض". لن يكون عليهم أن يجهدوا: فباب السماء مغلقٌ أمام الكراهيّة.

لا ضغينة في السماء

لا ضغينة في السماء. فالقلوب الصالحة والمتواضعة الّتي تتلقّى الإساءات والافتراءات بفرحٍ أو بلا مبالاة تبدأ جنّتها في هذا العالم والّذين لديهم ضغينة هم تعساء. والوسيلة للتغلّب على الشيطان عندما يثير فينا أفكار حقدٍ على الّذين يسيئون إلينا هو أن نصلّي في الحال من أجلهم. فهاك كيف نتغلّب على الشرّ بالخير وهاك حالُ القدّيسين القدّيسين.