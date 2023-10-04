الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح ملتقى توظيف للشباب لتوفير 9900 فرصة عمل بالإسكندرية 

ملتقى التوظيف
ملتقى التوظيف

أعلنت وزارة العمل في بيانٍ لها اليوم، عن تفاصيل افتتاح ملتقى توظيف للشباب نظمته مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، وبحضور اللواء خالد جمعة، سكرتير عام المحافظة، والذي شارك فيه 33 شركة لتوفير 9900 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

فرص عمل لذوي الهمم

كما شهد الملتقى تسليم 141 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، وتضمنت فعاليات الملتقى عرض منتجات خريجي دورات التدريب المهني المجانية بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة.

كما شمل استخراج شهادة قيد "كعب العمل" إلكتروني لأول مرة بقسم الاستقبال، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" في هذا المجال، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية في تقريره للوزارة، أن الملتقى شهد فقرة للإرشاد المهني، وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة، ومعرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والذي تفقدها وكيل المديرية والسكرتير العام، منوهًا بأن الملتقى شهد إقبالًا كبيرًا من الشباب للحصول على فرص العمل المتاحة والتي تتناسب مع إمكانياتهم وطموحاتهم، ومؤكدًا أن المديرية مستمرة في متابعة عمليه تشغيل راغبى العمل في أماكن عملهم من قبل فريق متخصص من الأجهزة التابعة للتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون داخل أماكن عملهم.

وأكدت وزارة العمل أنها أولت اهتمامًا كبيرًا خلال الـ10 سنوات الماضية بالفئات الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت أنه تم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018- 2025، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما تم دعم الأسرة للإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025.

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