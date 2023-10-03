العمل: صرف 1.9 مليار جنيه عمال المنشآت المتعثرة في 10 سنوات

ساندت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وبلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال الـ10 سنوات الماضية (فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي )، ملياراً و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ، استفاد منها الآلاف من العمل داخل المنشأت.

وعن دور الوزارة في الحفاظ على حقوق العمال ورعاية مصالحهم، أوضحت الوزارة خلال تقرير لها، أنها تعمل على إنفاذ القانون من خلال العديد من الأليات أهمها:التفتيش على أماكن العمل، وترتكز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول على توعية وإرشاد طرفي الانتاج الي كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل، لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها.

وعن تطوير منظومة التفتيش، أوضحت الوزارة، أنه تم حوسبة عدد "100 " مكتب من مكاتب التفتيش، وإعداد قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل على السواء،و تدريب المفتشين على استخدام أجهزة التابلت وقوائم المراجعة، وتنظيم حملات تفتيش على المنشآت على نحو ما يلي، التفتيش على 1،169،152 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، وتنفيذ "75،291" حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل،ولتوعية طرفي علاقات العمل تم تنظيم "40،328" ندوة توعية لتوعية للعمال وأصحاب الاعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل استفاد منها "441،584" عامل وصاحب عمل.

ورصد التقرير التسوية الودية للشكاوى الجماعية، معلنًا تسوية 2520 شكوى جماعية من إجمالي 4،117 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التي لم يتم تسويتها،وتلقت الوزارة 93،604 شكوى فردية، وتسوية ما يقارب 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديًا،وتوقيع 507 إتفاقية عمل جماعية استفاد منها 18،368،835 عاملًا، وتسوية 407 حالة احتجاج عمالي على مستوي محافظات الجمهورية.