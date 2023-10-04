وزير الخارجية الإيراني: مباراة "اتحاد جدة" يجب إعادتها في وقتٍ آخر

علّق وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، على قرار إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان أصفهان الإيراني؛ بسبب وجود تمثال لـ قاسم سليماني، الذي قُتِل جراء ضربة أمريكية عام 2020.

وقال عبداللهيان، إن العلاقات بين إيران والسعودية تسير في الاتجاه الصحيح، ولا ينبغي استخدام الرياضة كوسيلة ضغط سياسية لأي من الجانبين، حسبما نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية.

وأضاف: "يجب على الاتحاد الآسيوي أيضًا إبداء وجهة نظره على الأساس الفني.. وهناك رأي بيننا وبين السعودية بأن هذه المباراة يجب أن تُعاد في وقتٍ آخر".

إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي

وفي وقتٍ سابق، ألغيت مباراة اتحاد جدة السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسط جدل حول وضع تمثال قاسم سليماني، على مشارف الملعب.

في المقابل، أعلن الاتحاد الآسيوي إلغاء المباراة المقررة على ملعب نقش جاهان في مدينة أصفهان، بسبب ظروف غير متوقعة.

وشدد الاتحاد الآسيوي، على التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية.