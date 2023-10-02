الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران تدرس إلغاء تأشيرة الدخول للرعايا السعوديين

ايران
ايران

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، الإثنين، أنها تدرس إلغاء تأشيرة الدخول "الفيزا" للرعايا السعوديين. 

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن المؤسسات الإيرانية تدرس إلغاء تأشيرة الدخول إلى إيران لرعايا المملكة العربية السعودية، وتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

ولى العهد السعودي يحذر إيران من تطوير سلاح نووي

في سياق آخر، كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد قال إنه إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا فسينبغي على السعودية أن تحصل عليه أيضًا، لكنه انتقد سعي أي بلد للحصول على سلاح نووي.

وردًا على سؤال خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، عما إذا كانت المملكة قلقة من إمكانية حصول طهران على سلاح نووي، أكد الأمير محمد بن سلمان أن الرياض "قلقة من حصول أي بلد على سلاح نووي؛ لأنه تحرك سيئ"، معتبرًا أنه "لا حاجة لامتلاك سلاح نووي، لأنه لا يمكنك استخدامه بما في ذلك إيران" لأن "أي بلد يستخدم سلاحًا نوويًا فسيعني ذلك أنه في حرب مع بقية العالم".

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العالم لا يستطيع أن يتحمل هيروشيما أخرى

وأضاف ولي العهد السعودي: "العالم لا يستطيع أن يتحمل هيروشيما أخرى، إذا شهد العالم سقوط 100 ألف ضحية، فهذا يعني أنك في حرب مع بقية العالم، لذا من غير المجدي امتلاك سلاح نووي. فأنت لا تستطيع استخدامه دون دخول مواجهة عنيفة مع بقية العالم".

وبشأن إمكانية إقامة علاقة بين السعودية وإسرائيل، قال ولي العهد السعودي إن "هناك سعيًا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحقيق ذلك، وبالنسبة لنا فإن القضية الفلسطينية مهمة للغاية، ويجب الوصول لحل بشأنها، لدينا مفاوضات جيدة ولا تزال مستمرة حتى الآن، سنرى إلى أين سنصل"، مشيرًا إلى أنه يأمل "في الوصول إلى حيث يمكن تحسين حياة الفلسطينيين، وجعل إسرائيل لاعبًا في المنطقة".

 

الخارجية الإيرانية السعوديين الفيزا تأشيرة الدخول إلغاء تأشيرة الدخول

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