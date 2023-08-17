وزير الخارجية السعودي: حريصون على تحقيق الاستقرار الإقليمي

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون والعمل على الاستقرار الإقليمي.

وصرَّح عقب لقائه مع وزير خارجية إيران، بأن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة، مشددًا على تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفًا أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وأجرى وزراء خارجية البلدين، مؤتمر صحفي ظهر اليوم، في المملكة العربية السعودية، وأكد حسين أمير عبداللهيان، أنه أجرى مباحثات مثمرة في الرياض، مضيفًا: "نثمن دور المملكة في المنطقة"، وقال: "بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري"، مشيرًا إلى أن طهران تدعم تحقيق الأمن والسلام في المنطقة دون تجزئة.

كما لفت إلى أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدمًا، وشدد على أن بلاده عازمة على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية.