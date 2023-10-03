الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الإيراني: نسعي لتعزيز العلاقات مع السعودية ضمن رؤيتا للمصالح

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، عن عزم بلاده تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ضمن رؤية إيران لمصالح العالم الإسلامي.

وقال عبد اللهيان، في تصريحات صحفية، إن إيران عازمة على تعزيز العلاقات مع السعودية، بهدف إحباط الأعداء ووقف مسار التطبيع مع إسرائيل، وفقا لما نقلتها شبكة إيران بالعربي.

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إيران تدرس إلغاء تأشيرة الدخول للرعايا السعوديين

والإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، أنها تدرس إلغاء تأشيرة الدخول "الفيزا" للرعايا السعوديين.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن المؤسسات الإيرانية تدرس إلغاء تأشيرة الدخول إلى إيران لرعايا المملكة العربية السعودية، وتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

في سياق آخر، كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد قال إنه إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا فسينبغي على السعودية أن تحصل عليه أيضًا، لكنه انتقد سعي أي بلد للحصول على سلاح نووي.

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وردًا على سؤال خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، عما إذا كانت المملكة قلقة من إمكانية حصول طهران على سلاح نووي، أكد الأمير محمد بن سلمان أن الرياض "قلقة من حصول أي بلد على سلاح نووي؛ لأنه تحرك سيئ"، معتبرًا أنه "لا حاجة لامتلاك سلاح نووي، لأنه لا يمكنك استخدامه بما في ذلك إيران" لأن "أي بلد يستخدم سلاحًا نوويًا فسيعني ذلك أنه في حرب مع بقية العالم".

وزير الخارجية الإيرانى السعودية إيران إسرائيل مصالح العالم الإسلامي

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