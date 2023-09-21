الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. ولى العهد السعودى يحذر إيران من تطوير سلاح نووى

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا فسينبغي على السعودية أن تحصل عليه أيضًا، لكنه انتقد سعي أي بلد للحصول على سلاح نووي.

وردًا على سؤال خلال مقابلة مع فوكس نيوز الأمريكية عما إذا كانت المملكة قلقة من إمكانية حصول طهران على سلاح نووي، أكد الأمير محمد بن سلمان أن الرياض "قلقة من حصول أي بلد على سلاح نووي لأنه تحرك سيئ"، معتبرًا أنه "لا حاجة لامتلاك سلاح نووي لأنه لا يمكنك استخدامه"، بما في ذلك إيران، لأن "أي بلد يستخدم سلاحًا نوويًا فسيعني ذلك أنه في حرب مع بقية العالم".

وأضاف ولي العهد السعودي: "العالم لا يستطيع أن يتحمل هيروشيما أخرى، إذا شهد العالم سقوط 100 ألف ضحية، فهذا يعني أنك في حرب مع بقية العالم، لذا من غير المجدي امتلاك سلاح نووي فأنت لا تستطيع استخدامه دون دخول مواجهة عنيفة مع بقية العالم".

وبشأن إمكانية إقامة علاقة بين السعودية وإسرائيل، قال ولي العهد السعودي إن "هناك سعيًا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحقيق ذلك، وبالنسبة لنا فإن القضية الفلسطينية مهمة للغاية، ويجب الوصول لحل بشأنها، لدينا مفاوضات جيدة ولا تزال مستمرة حتى الآن، سنرى إلى أين سنصل"، مشيرًا إلى أنه يأمل "في الوصول إلى حيث يمكن تحسين حياة الفلسطينيين، وجعل إسرائيل لاعبًا في المنطقة".

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إيران فوكس نيوز سلاح نووي

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