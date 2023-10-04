الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: ترشح الرئيس السيسي استكمال للانتصار الشعبي في 30 يونيو

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال تحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية.

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طلاب جامعة سوهاج يؤيدون ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة (صور)

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية، أن استمرار الرئيس السيسي يستهدف الحفاظ على الانتصار الشعبي الذي تحقق في ثورة 30 يونيو، بالتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، وإسقاط مشروع الدولة الدينية المطروح حتى الآن على أجندة أجهزة الاستخبارات الاستعمارية، والذي يشكل التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية أحد أهم أدواتها.

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وأكد عضو مجلس النواب أن هذا القرار أسعد أبناء الوطن، الذين يدركون جيدا حجم النجاحات الكبيرة التي حققها الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر، والتي انحاز فيها إلى المواطن المصري البسيط الذي تصدر اهتماماته وأولوياته.

وأشاد النائب زكي عباس، بالحملة الانتخابية الرئيس السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي، من خلال التعاون والمشاركة مع جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء في مختلف المجالات.

وطالب عضو مجلس النواب، جموع المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للقضاء على مخططات الفتنة، والعبور بمصر إلى بر الأمان.

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