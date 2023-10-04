صحة الإسكندرية: 1.8 مليون خدمة صحية مجانية خلال مبادرة "100 يوم صحة"

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية "100 يوم صحة" بلغ مليونًا و731 ألفا و885 خدمة طبية وعلاجية.

وقالت وكيلة الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الخدمات المقدمة للمواطنين شملت الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية) إضافة إلى مبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية، موضحة أنه تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ441 ألفا و454 مواطنا، واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون - الرئة - البروستاتا -عنق الرحم) 116 ألفا و33 مواطنا.

القوافل العلاجية



وأضافت "أن إجمالي التردد على القوافل العلاجية بلغ 95 ألفا و366 ترددا وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 171 ألفا و37 سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 207 آلاف و465 مواطنا، بالإضافة إلى 72 ألفا من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية، وتقديم خدمات التطعيم لـ347 ألفا و800 طفل، والمرور على 3 آلاف و802 منشأة غذائية، وسحب 4 آلاف و972 عينة من الأغذية والمشروبات، والمشاركة في إقامة عشر فاعليات توعوية وترفيهية ورياضية بالإسكندرية والساحل الشمالي؛ لنشر الوعي الصحي والتوعية بالخدمات المقدمة وكذلك جذب المترددين والمصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية وتنظيم أسبوع مكثف للتوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية عن طريق فرق التثقيف الصحي التي نشرت المعلومات الصحية السليمة بين أكثر من 15 ألف مواطن وكذلك عمل ورش عمل للأطباء وندوات لفرق العمل المشاركة في المبادرة بكل مراحلها".

حملة "100 يوم صحة"



وحسب البيان قدمت وكيلة وزارة الصحة، الشكر لكافة الفرق الطبية المشاركة في حملة "100 يوم صحة" بالإسكندرية؛ نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع وأدق خدمة طبية للمواطنين في كل مكان، متطلعة للمزيد من الجهد من أجل الارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.

يُذكر أن الحملة القومية "100 يوم صحة" بدأت في الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي واستمرت لمدة 100 يوم، متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة المنتشرة في أرجاء المحافظة كافة.