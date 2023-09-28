الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الإسكندرية": المعامل المركزية تحصل على اعتماد "إيجاك"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن حصول المعامل المركزية بالإسكندرية على اعتماد المجلس الوطني “إيجاك” بوزارة التجارة والصناعة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

FB_IMG_1695917908254

اعتماد المعامل لمدة 4 سنوات

وقدمت "طهيو" اليوم الخميس، التهنئة والشكر والتقدير لكل فريق العمل بإدارة المعامل وعلى رأسهم الدكتورة هبة الخياري مدير إدارة المعامل بالإسكندرية للجهد المبذول من جميع العاملين للحصول على الاعتماد والذي اصبح ساري لمدة 4سنوات ابتداءً من 15 سبتمبر 2023.

وأعرب المجلس الوطني،  للاعتماد عن خالص تقديره للجهود المخلصة المبذولة متمنيًا دوام النجاح والرقى والازدهار، مشيرًا بالسماح للمعامل المركزية بالإسكندرية باستخدام شعار الاعتماد الخاص بالمجلس طبقًا لقواعد العمل بالمجلس (R4G).

FB_IMG_1695917906154

افتتاح مركز السكر النموذجي

وافتتحت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية خلال الأسبوع الجاري مركز السكر النموذجي بمستشفى الجمهورية العام، في إطار الاهتمام بتقديم خدمات صحية مميزة.

وأوضحت “طهيو” أن المركز يعد نموذجًا متميز للمراكز التخصصية التي تخدم فئة كبيرة من المرضى فهو متخصص لمرضى السكري ويوجد به كل التخصصات الطبية التي يحتاجها مريض السكر، حيث تبدأ زيارته الأولى بفتح ملف في غرفة التسجيل ثم المتابعة داخل عيادات المركز المختلفة حيث يوجد عيادات الباطنة والقلب والتغذية والرمد والأوعية الدموية والأعصاب والكلى بالإضافة إلى خدمات التثقيف الصحي والاستشارات الصحية.

وقالت الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي، إن افتتاح المركز جاء إيمانًا برسالته في تكامل الخدمات والحد من المضاعفات الناتجة عن مرض السكري من خلال الكوادر الطبية المتميزة وتطبيقًا لمعايير الجودة الدولية الصحية دون تحميل المريض اي أتعاب مادية حيث تقدم جميع الخدمات على نفقة الدولة.

وأضاف الدكتور أحمد ابراهيم مدير مستشفى الجمهورية، أنه خلال الافتتاح التجريبي تم استقبال 150 حالة، ولاقى إقبال من المترددين على المستشفى حيث يوفر لهم جميع الخدمات في مكان واحد متكامل من خلال رؤية واضحة وهي أن يكون المركز متميزًا في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لمريض السكر بالإضافة لكونه منارة طبية وتعليمية بأعلى جودة طبقًا للمعايير الدولية الصحية.

وزارة الصحة المجلس الوطني للاعتماد المعامل المركزية بالإسكندرية صحة الإسكندرية اعتماد المعامل المركزية

مواد متعلقة

ورشة لتدريب مقدمى الخدمة الطبية على لغة الإشارة بـ"صحة الإسكندرية"

"صحة الإسكندرية" تستعرض إنجازات إدارة الأبحاث الإكلينيكية بعد عام من إنشائها

الأكثر قراءة

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

تشييع جثمان موظفة "آثار القاهرة".. والأب يكشف لأول مرة سر الجريمة

"فن العلاقات".. ما أهمية التواصل الجنسى الصحى فى العلاقة الزوجية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

في انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقل سياسي بارد

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات