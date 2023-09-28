وكيل "صحة الإسكندرية": المعامل المركزية تحصل على اعتماد "إيجاك"

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن حصول المعامل المركزية بالإسكندرية على اعتماد المجلس الوطني “إيجاك” بوزارة التجارة والصناعة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

اعتماد المعامل لمدة 4 سنوات

وقدمت "طهيو" اليوم الخميس، التهنئة والشكر والتقدير لكل فريق العمل بإدارة المعامل وعلى رأسهم الدكتورة هبة الخياري مدير إدارة المعامل بالإسكندرية للجهد المبذول من جميع العاملين للحصول على الاعتماد والذي اصبح ساري لمدة 4سنوات ابتداءً من 15 سبتمبر 2023.

وأعرب المجلس الوطني، للاعتماد عن خالص تقديره للجهود المخلصة المبذولة متمنيًا دوام النجاح والرقى والازدهار، مشيرًا بالسماح للمعامل المركزية بالإسكندرية باستخدام شعار الاعتماد الخاص بالمجلس طبقًا لقواعد العمل بالمجلس (R4G).

افتتاح مركز السكر النموذجي

وافتتحت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية خلال الأسبوع الجاري مركز السكر النموذجي بمستشفى الجمهورية العام، في إطار الاهتمام بتقديم خدمات صحية مميزة.

وأوضحت “طهيو” أن المركز يعد نموذجًا متميز للمراكز التخصصية التي تخدم فئة كبيرة من المرضى فهو متخصص لمرضى السكري ويوجد به كل التخصصات الطبية التي يحتاجها مريض السكر، حيث تبدأ زيارته الأولى بفتح ملف في غرفة التسجيل ثم المتابعة داخل عيادات المركز المختلفة حيث يوجد عيادات الباطنة والقلب والتغذية والرمد والأوعية الدموية والأعصاب والكلى بالإضافة إلى خدمات التثقيف الصحي والاستشارات الصحية.

وقالت الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي، إن افتتاح المركز جاء إيمانًا برسالته في تكامل الخدمات والحد من المضاعفات الناتجة عن مرض السكري من خلال الكوادر الطبية المتميزة وتطبيقًا لمعايير الجودة الدولية الصحية دون تحميل المريض اي أتعاب مادية حيث تقدم جميع الخدمات على نفقة الدولة.

وأضاف الدكتور أحمد ابراهيم مدير مستشفى الجمهورية، أنه خلال الافتتاح التجريبي تم استقبال 150 حالة، ولاقى إقبال من المترددين على المستشفى حيث يوفر لهم جميع الخدمات في مكان واحد متكامل من خلال رؤية واضحة وهي أن يكون المركز متميزًا في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لمريض السكر بالإضافة لكونه منارة طبية وتعليمية بأعلى جودة طبقًا للمعايير الدولية الصحية.