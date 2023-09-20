الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1542 مريضًا خلال قافلة طبية لأهالى أبوتلات بالإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بمركز شباب أبوتلات، استمرت على مدار يومين تمت إقامتها بمركز شباب أبوتلات بمنطقة العجمي بالإسكندرية الذي يبعد 23 كم عن أقرب مستشفى عام (مستشفى العامرية العام)، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

9 تخصصات طبية

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان والرمد والجلدية).

وشارك فيها 53 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1542 مريضًا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل 332 حالة إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

تحاليل طبية وأشعة

من جهتها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 183 تحليلا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و110 تحاليل بمعمل الطفيليات و4 أشعات سينية و15 بالموجات الصوتية، علاوة على فحص 96 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 604 مواطنين من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

قافلة طبية مركز شباب أبو تلات مديرية الشئون الصحية الإسكندرية حياة كريمه

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