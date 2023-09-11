الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الإسكندرية" تستعرض إنجازات إدارة الأبحاث الإكلينيكية بعد عام من إنشائها

حفل إدارة الأبحاث
حفل إدارة الأبحاث الإكلينيكية

نظمت إدارة الأبحاث الاكلينيكية بـمديرية الصحة بالإسكندرية، احتفالية بعنوان "Alexandria  Clinical Research Ceremony" بنقابة أطباء الأسنان في المحافظة، بمناسبة مرور عام على إنشاء وتفعيل الإدارة بمديرية الصحة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى، والمشرف العام على إدارة الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية.

إنجازات الإدارة ونتائج الأبحاث العلمية المختلفة

قالت الدكتور ميرفت السيد وكيل المديرية، إن الاحتفال تناول عرض أهم إنجازات الإدارة ونتائج الأبحاث العلمية المختلفة التى تم نشرها دوليًا، خاصة أن المديرية وضعت مؤشرات لضمان تحقيق الجودة الشاملة للمنظومة الصحية، واهتمت بأولويات البحث العلمى لتواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضافت أن العصر الذى نعيشه هو عصر التحدى العلمى والتكنولوجى والتحول الرقمي والمشاركة العالمية والابتكار؛ ليلقى المريض الرعاية الطبية على أعلى مستوى من الأسس العلمية.

إنشاء أقسام بحثية بـ 10 مستشفيات

وأوضحت الدكتورة مى خيري، مدير إدارة الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية، أن إدارة الأبحاث الإكلينيكية قد تم إنشاؤها فى منتصف أغسطس العام الماضى، وتم إنشاء أقسام بحثية بـ 10 مستشفيات، وتم نشر 42 بحثا باسم وزارة الصحة والسكان بمجلات علمية ودولية، بالإضافة إلى 22 بحثا تحت المراجعة للنشر بالمجلات الدولية، وجار الانتهاء من إعداد 43 بحثا علميا استعدادا للنشر.

وأشارت إلى أن جميع الأبحاث تمت بمشاركة فرق الأبحاث الاكلينيكية بالإسكندرية، ومنها أبحاث بالتعاون المشترك مع الجامعات المصرية وأخرى بالتعاون الدولي.

شهدت الاحتفالية حضور قيادات متميزة منهم الدكتورة إنجى الغيطاني، وكيل المعهد العالى للصحة العامة، والدكتور وليد الديب، نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية، ونائب عن نقيب الصيادلة بالإسكندرية، وأعضاء نقابة الأسنان بالإسكندرية، فضلا عن حضور جميع فرق الأبحاث الإكلينيكية من المنشآت الطبية المختلفة، بالإضافة إلى فريق الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية المتميز بمجهوداته وأدائه المستمر وهم كل من: د.شيماء عبدالعزيز، د.رشا العشماوي، د.بسمه مراد، د.صفاء حسن ذكى، و د. أشرف علم الدين.

حفل إدارة الأبحاث الإكلينيكية

حفل إدارة الأبحاث الإكلينيكية
حفل إدارة الأبحاث الإكلينيكية
حفل إدارة الأبحاث الإكلينيكية
حفل إدارة الأبحاث الإكلينيكية
حفل إدارة الأبحاث الإكلينيكية
حفل إدارة الأبحاث الإكلينيكية
حفل إدارة الأبحاث الإكلينيكية
حفل إدارة الأبحاث الإكلينيكية
حفل إدارة الأبحاث الإكلينيكية
حفل إدارة الأبحاث الإكلينيكية
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