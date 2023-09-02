السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة الإسكندرية تشهد حفل تخرج الدفعة 60 من المعهد الفني الصحي

حفل تخرج الدفعة 60بالمعهد
حفل تخرج الدفعة 60بالمعهد الفني الصحي بالإسكندرية

شهدت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم السبت، حفل تخرج الدفعة 60 من المعهد الفني الصحي بمحافظة الإسكندرية والذي يخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة و مطروح.

أقيم الحفل بحضور الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب و البحوث بوزارة الصحة و السكان والدكتورة مي العسال، مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.

تخريج 4000 طالب من المعهد 

وأوضح الدكتور محمد خفاجة، مدير المعاهد الفنية الصحية أنه قد تم تخريج 4000 طالب دفعة 2023 من أقسام: التمريض، صناعة الأسنان، الأشعة والتصوير الطبي، صيانة الأجهزة الطبية، الرعاية الحرجة والطوارئ و المختبرات الطبية والمعامل والتسجيل الفني والإحصاء والمراقبين الصحيين.

حصول الطلاب على المراكز الأولى جمهوريًا

وأكدت الدكتورة أميرة طهيو على اهتمام الدولة و الوزارة بالتعليم الفني الصحي من أجل النهوض بالمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، معربة عن فخرها بتفوق طلبة المعهد بالإسكندرية حيث حصلت شعبة الأسنان على المراكز العشر الأوائل على مستوى الجمهورية، وشعبة صيانة الأجهزة الطبية على السبع مراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وشعبة الطوارئ على ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية، وشعبة التسجيل الطبى على المركز العاشر على مستوى الجمهورية.

و قد شهد الحفل تكريم 1240 من الخرجين و الطلاب الأوائل وأوائل الجمهورية.

استقبال مرشحي نقابة الأطباء بالإسكندرية 

وفي سياق آخر استقبلت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الأسبوع الحالي وفدين من مرشحي نقابة الأطباء بالإسكندرية “قائمة الأمل” و“قائمة الطبيب السكندري” للتعرف على برامجهم الانتخابية، وذلك في ضوء حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لتوعية الأطباء بالمشاركة في الانتخابات النقابية والتي من المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023.

وتم مناقشة عدة مقترحات تهم الطبيب السكندري بما يتضمن الجانب العملي والعلمي والاجتماعي والترفيهي وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة في كل جانب وكذلك مناقشة مطالب واقتراحات الأطباء وما ينتظرونه من انجازات من مجلس النقابة الجديد.

وقد تمنت “طهيو” التوفيق لجميع المرشحين وحثت الجميع على الدور الإيجابي بالمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

حفل تخرج الدفعة 60بالمعهد الفني الصحي بالإسكندرية

حفل تخرج الدفعة 60بالمعهد الفني الصحي بالإسكندرية
حفل تخرج الدفعة 60بالمعهد الفني الصحي بالإسكندرية
حفل تخرج الدفعة 60بالمعهد الفني الصحي بالإسكندرية
حفل تخرج الدفعة 60بالمعهد الفني الصحي بالإسكندرية
حفل تخرج الدفعة 60بالمعهد الفني الصحي بالإسكندرية
حفل تخرج الدفعة 60بالمعهد الفني الصحي بالإسكندرية
حفل تخرج الدفعة 60بالمعهد الفني الصحي بالإسكندرية
حفل تخرج الدفعة 60بالمعهد الفني الصحي بالإسكندرية
وزارة الصحة محافظة الاسكندرية المعهد الفني الصحي أوائل الجمهورية طلبة المعهد تخرج الدفعة 60

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