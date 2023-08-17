"صحة الإسكندرية": افتتاح قسم العلاج الطبيعى بوحدة طب أسرة "المفروزة"

افتتحت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة أميرة طهيو، قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة "المفروزة شرق" بمنطقة غرب الطبية؛ لتقديم خدمات العلاج الطبيعي في حالات آلام وتيبس المفاصل وآلام العمود الفقري وحالات غضروف الظهر قبل وبعد العمليات الجراحية وحالات الشلل بأنواعه (رباعي- نصفي- وجهي)، لخدمة أهالي المنطقة، وكذلك تأهيل الأطفال ذوي الهمم.

وذكرت مديرية الصحة بالإسكندرية - في بيان اليوم الخميس- أن وكيلة صحة تفقدت العيادات وغرفة المبادرات وعيادة الأسنان بالوحدة، وتأكدت من توافر الإمكانيات؛ لتقديم أفضل الخدمات للمنتفعين واستمعت لآرائهم ورضائهم عن الخدمات المقدمة.

وأعرب المترددون عن سعادتهم بتوفير خدمة العلاج الطبيعي بالوحدة، ما سيوفر عليهم عبئًا كبيرًا من تحمل مشقة الذهاب لأماكن بعيدة للحصول على تلك الخدمات.

وأضافت المديرية، أن افتتاح قسم جديد للعلاج الطبيعي وتأهيل الأطفال ذوي الهمم بوحدة طب أسرة المفروزة، يأتي ضمن سلسلة من الافتتاحات لأقسام العلاج الطبيعي بمختلف المناطق الطبية، لتوفير الخدمات المميزة لجميع المترددين على الوحدات الصحية.

جدير بالذكر أن هذا القسم سيخدم أهالي منطقة القباري والمكس والأماكن المجاورة، علمًا بأنه قد تم تجهيز القسم مساهمة من المجتمع المدني للقطاع الصحي.