الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب منطقة قبالة مقاطعة كاجايان الفلبينية

زلزال
زلزال

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" اليوم، أن هزة أرضية  بقوة 6.2 درجة ضربت منطقة تقع قبالة مقاطعة كاجايان.

وأوضح المعهد - حسبما أوردت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية  أن مركز الزلزال وقع على بعد 22 كيلومترًا شمال شرق جزيرة "دالوبيري"، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وحذر من احتمالية وقوع هزات ارتدادية في أعقاب هذا الزلزال القوي الذي لم ترد فور وقوعه أي أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

والأسبوع الماضى، ضرب زلزال بحرى قُدرت قوته مبدئيا بـ6.6 درجة على مقياس ريختر مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين، حسبما ذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

وقال المعهد إن الزلزال، الذي حدث عند الساعة 9:39 صباحا بالتوقيت المحلي، وقع على عمق 122 كيلومترًا، وعلى بعد نحو 434 كيلومترا جنوب شرق جزيرة بالوت في ناحية سارانجاني.

وأفاد المعهد أن الزلزال التكتوني المنشأ سيؤدي إلى حدوث هزات ارتدادية لكنه لن يسبب أضرارًا، مضيفا أنه لن يكون هناك تهديد للفلبين بحدوث موجة مدية (تسونامي).

وكثيرا ما يشهد أرخبيل الفلبين أنشطة زلزالية متكررة؛ بسبب موقعه المتوضع على طول "حلقة النار" في المحيط الهادي.

txt

خطوات أمريكية تلوح بحرب جديدة.. "القاهرة الإخبارية" تكشف أسرار قواعد عسكرية بـ"الفلبين"

منطقة  الحزام الناري أو حلقة النار

ويذكر انه تسمى منطقة  "الحزام الناري" أو "حلقة النار" على حافة المحيط الهادئ وتحدث فيها أكثر من 80% من الزلازل، نتيجة الحركة التكتونية المستمرة للصفائح في هذه المنطقة، بحسب المعهد الجيولوجي البريطاني وكذلك المعهد الأمريكي.

ويمتد هذا الحزام الناري، من تشيلي شمالًا على طول ساحل المحيط الهادئ لأمريكا الجنوبية إلى المكسيك في أمريكا الشمالية، مرورًا بالساحل الغربي للولايات المتحدة، إلى الأجزاء الجنوبية من ألاسكا، ويمتد ليشمل جزر ألوتيان في المحيط الهادئ، واليابان، والفلبين، وغينيا الجديدة، وجزر جنوب غرب المحيط الهادئ ونيوزيلندا، بحسب وورلد أتلس.

ومن أبرز الزلازل التي وقعت في المنطقة زلزال تشيلي (1920) وزلزال فالديفيا (1960)، وزلزال ألاسكا (1964)، وفق المعهد الجيولوجي الأميركي.

أكبر الزلازل في العالم

والحزام الألبي ويقع في منطقة تمتد لأكثر من 15 ألف كيلومتر من جاوة وسومطرة نحو المحيط الأطلسي عبر شبه جزيرة الهند الصينية، ويعبر جبال الهيمالايا، وجبال إيران، والقوقاز، والأناضول، والبحر الأبيض المتوسط.

ويمثل هذا الحزام حوالي 17% من أكبر الزلازل في العالم، وشهد أكثر الزلازل تدميرًا، مثل زلزال باكستان التي أودى بحياة أكثر من 80 ألف شخص في 2005، وزلزال إندونيسيا عام 2004، الذي تسبب في حدوث تسونامي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص.

مركز الزلزال دالوبيري الزلزال سقوط ضحايا زلزال المعهد الفلبيني البراكين

مواد متعلقة

لقطات جوية تُظهر حجم الدمار فى مركز زلزال المغرب (فيديو)

زلازل المغرب.. تاريخ طويل من الدمار والصمود خَلَّفَ مئات القتلى والجرحى (تقرير)

"القاهرة الإخبارية" ترصد تاريخ الزلازل في المغرب (فيديو)

"رويترز": زلزال بقوة 7 درجات يضرب المغرب

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

رادار الزلازل.. ماذا سجلت المحطات فى 24 ساعة؟

محطات الزلازل المصرية تُسجل زلزالًا قُرب جزيرة كريت

زلزال بقوة 4.76 درجة ريختر يضرب شمال دمياط

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

عاجل.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى محلات الصاغة

الإطاحة بمكارثى تضع مساعدات أمريكا لأوكرانيا "على المحك"

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

عاجل.. كأس مصر والشامبيونزليج.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال