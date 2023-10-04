زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب منطقة قبالة مقاطعة كاجايان الفلبينية

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" اليوم، أن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة ضربت منطقة تقع قبالة مقاطعة كاجايان.

وأوضح المعهد - حسبما أوردت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على بعد 22 كيلومترًا شمال شرق جزيرة "دالوبيري"، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وحذر من احتمالية وقوع هزات ارتدادية في أعقاب هذا الزلزال القوي الذي لم ترد فور وقوعه أي أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

والأسبوع الماضى، ضرب زلزال بحرى قُدرت قوته مبدئيا بـ6.6 درجة على مقياس ريختر مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين، حسبما ذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

وقال المعهد إن الزلزال، الذي حدث عند الساعة 9:39 صباحا بالتوقيت المحلي، وقع على عمق 122 كيلومترًا، وعلى بعد نحو 434 كيلومترا جنوب شرق جزيرة بالوت في ناحية سارانجاني.

وأفاد المعهد أن الزلزال التكتوني المنشأ سيؤدي إلى حدوث هزات ارتدادية لكنه لن يسبب أضرارًا، مضيفا أنه لن يكون هناك تهديد للفلبين بحدوث موجة مدية (تسونامي).

وكثيرا ما يشهد أرخبيل الفلبين أنشطة زلزالية متكررة؛ بسبب موقعه المتوضع على طول "حلقة النار" في المحيط الهادي.

منطقة الحزام الناري أو حلقة النار

ويذكر انه تسمى منطقة "الحزام الناري" أو "حلقة النار" على حافة المحيط الهادئ وتحدث فيها أكثر من 80% من الزلازل، نتيجة الحركة التكتونية المستمرة للصفائح في هذه المنطقة، بحسب المعهد الجيولوجي البريطاني وكذلك المعهد الأمريكي.

ويمتد هذا الحزام الناري، من تشيلي شمالًا على طول ساحل المحيط الهادئ لأمريكا الجنوبية إلى المكسيك في أمريكا الشمالية، مرورًا بالساحل الغربي للولايات المتحدة، إلى الأجزاء الجنوبية من ألاسكا، ويمتد ليشمل جزر ألوتيان في المحيط الهادئ، واليابان، والفلبين، وغينيا الجديدة، وجزر جنوب غرب المحيط الهادئ ونيوزيلندا، بحسب وورلد أتلس.

ومن أبرز الزلازل التي وقعت في المنطقة زلزال تشيلي (1920) وزلزال فالديفيا (1960)، وزلزال ألاسكا (1964)، وفق المعهد الجيولوجي الأميركي.

أكبر الزلازل في العالم

والحزام الألبي ويقع في منطقة تمتد لأكثر من 15 ألف كيلومتر من جاوة وسومطرة نحو المحيط الأطلسي عبر شبه جزيرة الهند الصينية، ويعبر جبال الهيمالايا، وجبال إيران، والقوقاز، والأناضول، والبحر الأبيض المتوسط.

ويمثل هذا الحزام حوالي 17% من أكبر الزلازل في العالم، وشهد أكثر الزلازل تدميرًا، مثل زلزال باكستان التي أودى بحياة أكثر من 80 ألف شخص في 2005، وزلزال إندونيسيا عام 2004، الذي تسبب في حدوث تسونامي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص.