الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مدمر

عالم الزلازل الهولندي
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس

عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس ليشعل الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور توقع فيه زلزالا مدمرا بقوة كبيرة.

وقال هوجربيتس، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الشكل (إم) يمثل زلزالا قويا. المناطق المحددة لوقوعه تقريبية".

ونقل عالم الزلازل في منشور آخر تحذير الهيئة الجيولوجية SSGEOS التي يتبع لها على "إكس"، وجاء فيه: "تقلبات قوية جدا، يمكن أن تصل قوة النشاط الزلزالي إلى 7.5 درجة أو أكثر".

كذلك ذكر هوجربيتس تحذير SSGEOS بأنه "يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر".

وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.

وفي المقابل، يصرّ العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.

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