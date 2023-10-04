الجمعة.. رانيا يحيى تعزف "في حب مصر" على المسرح الصغير بالأوبرا

تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا موسيقيا للفنانة الدكتورة رانيا يحيى الملقبة بفراشة الفلوت، فى الثامنة من مساء الجمعة ٦ أكتوبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة،

وعن برنامج الحفل، قالت الدكتورة رانيا يحيى، إنه يتضمن تقديم مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية التى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، وتغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر، وقدمت خلال فترات تاريخية مختلفة.

وأشارت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، إلى أن هذه الأغانى التى تعبر عن حب مصر، تقدم لأول مرة فى مصر بعزف على آلة الفلوت، والحفل يقدم مجانى احتفالا بانتصارات أكتوبر العظيمة.