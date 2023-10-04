الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الجمعة.. رانيا يحيى تعزف "في حب مصر" على المسرح الصغير بالأوبرا

رانيا يحيي
رانيا يحيي

تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا موسيقيا للفنانة الدكتورة رانيا يحيى الملقبة بفراشة الفلوت، فى الثامنة من مساء الجمعة ٦ أكتوبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، 

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وعن برنامج الحفل، قالت الدكتورة رانيا يحيى، إنه يتضمن تقديم مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية التى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، وتغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر، وقدمت خلال فترات تاريخية مختلفة.

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الأوبرا تحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

وأشارت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، إلى أن هذه الأغانى التى تعبر عن حب مصر، تقدم لأول مرة فى مصر بعزف على آلة الفلوت، والحفل يقدم مجانى احتفالا بانتصارات أكتوبر العظيمة.

فراشه الفلوت أكتوبر انتصارات أكتوبر دار الاوبرا الدكتورة رانيا يحيى وزارة الثقافة

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