الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف ليفربول وإيقاف كيرتس جونز 3 مباريات

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استئناف نادي ليفربول، لإلغاء البطاقة الحمراء التي تحصل عليها لاعبه كورتيس جونز في مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري.

وكان كورتيس جونز قد تلقى البطاقة الحمراء في مباراة ليفربول التي خسرها أمام توتنهام، بعد تدخله على قدم المالي إيف بيسوما.

وقدم ليفربول استئنافًا لإلغاء البطاقة الحمراء، بعد جدل تحكيمي كبير أُثير بخصوص الطاقم التحكيمي للمباراة.

ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن الاتحاد الإنجليزي رفض الاستئناف الذي قدمه النادي لإلغاء البطاقة الحمراء.

وأوضح البيان أن كيرتس جونز سيغيب لمدة 3 مباريات، أمام برايتون آند هوف ألبيون، إيفرتون، نوتنجهام فورست في بطولة الدوري الإنجليزي، خلال شهر أكتوبر.

وسيغيب البرتغالي ديوجو جوتا عن مباراة برايتون، بعد تحصله على بطاقة حمراء بعد تلقيه بطاقتين صفراوتين في مباراة توتنهام.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي، المقطع الصوتي من قبل لجنة الحكام الإنجليزية بشكل رسمي اليوم الثلاثاء الذي يخص مباراة توتنهام وليفربول الأخيرة.

ويأتي ذلك على خلفية طلب ليفربول الرسمي لنشر التسجيل الصوتي، بشأن هدف لويس دياز الملغي في بداية المباراة.

وجاء نص المحادثة كالآتي:

— VAR: تم الفحص، كل شيء صحيح.

— مساعد الإعادات: أنتظر، أنتظر، قرار الساحة كان تسلل!

— مساعد الـVAR: هذا خطأ! —

مساعد الإعادات: القرار كان (ليس تسلل)!

— مساعد الإعادات: قم بتأخير اللعب، أوقف اللعب!

— الـ VAR (دارين إنجلاند): لا أستطيع فعل شيء، لا أستطيع، لقد أُستكمل اللعب، نعم!

ويعتقد أن ليفربول طلب الحصول على التسجيل الصوتي المتعلق "بخطأ بشري مؤثر" أدى لإلغاء هدف لويس دياز أمام توتنهام.

وأشارت تقارير، أن الهدف لم يحتسب بسبب سوء التواصل بين حكم الفيديو المساعد (فار) دارين إنجلاند وحكم الساحة سيمون هوبر.