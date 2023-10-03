رسميا.. رابطة الحكام الإنجليزية تنشر المحادثة الصوتية في لقاء توتنهام وليفربول لهدف دياز

نشرت رابطة الدوري الإنجليزي، المقطع الصوتي من قبل لجنة الحكام الإنجليزية بشكل رسمي اليوم الثلاثاء الذي يخص مباراة توتنهام وليفربول الأخيرة.

ويأتي ذلك على خلفية طلب ليفربول الرسمي لنشر التسجيل الصوتي، بشأن هدف لويس دياز الملغي في بداية المباراة.

وجاء نص المحادثة كالآتي:

— VAR: تم الفحص، كل شيء صحيح.

— مساعد الإعادات: أنتظر، أنتظر، قرار الساحة كان تسلل!

— مساعد الـVAR: هذا خطأ! —

مساعد الإعادات: القرار كان (ليس تسلل)!

— مساعد الإعادات: قم بتأخير اللعب، أوقف اللعب!

— الـ VAR (دارين إنجلاند): لا أستطيع فعل شيء، لا أستطيع، لقد أُستكمل اللعب، نعم!

PGMOL can confirm that we have carried out a review into the circumstances which led to the Luis Diaz goal being incorrectly disallowed for offside in the Premier League match between Tottenham Hotspur FC and Liverpool FC.



Full statement and the audio between the on-field team… pic.twitter.com/j1YKK1gAzH — PGMOL (@FA_PGMOL) October 3، 2023

ويعتقد أن ليفربول طلب الحصول على التسجيل الصوتي المتعلق "بخطأ بشري مؤثر" أدى لإلغاء هدف لويس دياز أمام توتنهام.

وأشارت تقارير، أن الهدف لم يحتسب بسبب سوء التواصل بين حكم الفيديو المساعد (فار) دارين إنجلاند وحكم الساحة سيمون هوبر.

وتساءل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الضغوط التي تمارس على حكام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعهدت لجنة التحكيم في المسابقة بالتحقيق بشأن الخطأ الذي شهدته مباراة الفريق ضد توتنهام هوتسبير.

وشهدت مباراة توتنهام وليفربول، السبت الماضي، في المرحلة السابعة للمسابقة، إلغاء حكم المباراة لهدف أحرزه الفريق الأحمر بواسطة لويس دياز، بداعي وقوعه في مصيدة التسلل في الشوط الأول للمباراة، حينما كانت النتيجة تشير للتعادل بدون أهداف.

وبدا أن دياز وضع ليفربول في المقدمة في الدقيقة 34، عندما تسلم تمريرة بينية من المصري محمد صلاح، ليضع الكرة داخل الشباك، لكن الحكم المساعد رفع رايته على الفور، مشيرا لوقوع اللاعب الكولومبي في مصيدة التسلل، خلال اللقاء، الذي انتهى بفوز توتنهام 2 - 1 في اللحظات الأخيرة.

وتمت مراجعة اللعبة من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بواسطة دارين إنجلاند، وأعلنت الشاشات داخل ملعب المباراة عن إجراء تلك المراجعة، في الوقت الذي استؤنف اللعب فيه سريعا.

واتفق إنجلاند مع قرار الحكم باحتساب اللعبة تسللا على دياز، بينما أثبتت الإعادة التليفزيونية صحة موقف لاعب ليفربول وعدم وقوعه في مصيدة التسلل.

واعترفت لجنة الحكام بحدوث "خطأ بشري كبير"، مضيفة أن تقنية فار "فشلت في التدخل" لمنع الخطأ.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تقنية فار رسمت الخطوط للتحقق من وجود تسلل وجرت العملية بشكل صحيح.

ولكن فيما وصفته المصادر بأنه هفوة مؤقتة في التركيز، اتخذ إنجلاند قرارا خاطئا بتأكيده على صحة قرار حكم اللقاء، بدلا من التدخل وإثبات صحة موقف دياز.

وأنهى ليفربول المباراة بتسعة لاعبين، وتضاعفت معاناته في اللقاء، بعدما تلقى هدفا عكسيا بواسطة مدافعه الكاميروني جويل ماتيب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، غير أن المناقشات التي أعقبت اللقاء كانت ترتكز على الخطأ الفادح التي ارتكبه حكم المباراة وتقنية فار في الشوط الأول.