محافظ أسوان يشارك فى اجتماع الشركة القابضة للسياحة برئاسة وزير قطاع الأعمال

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت رئيس الجمعية، وبمشاركة المختصين من الجهات المعنية.

تفاصيل الاجتماع

وقد تناول الاجتماع مناقشة الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى الجديد والهادفة للنهوض والارتقاء بجميع الأعمال خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بالجهود المكثفة التى تقوم بها الشركة القابضة للسياحة والفنادق للاستغلال الأمثل للمنشآت السياحية والفندقية، توازيًا مع أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية فى ظل رؤية متكاملة وممنهجة للارتقاء بصناعة السياحة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية فى هذا الشأن، للوصول للأهداف المرجوة التى تحقق عوائد إيجابية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد اللواء أشرف عطية على الدور الرائد الذى تقوم به الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتقديم منتج سياحى متميز وخدمات متنوعة على أعلى مستوى، وبالجودة والكفاءة الراقية التى تليق بأرض الكنانة من خلال إتاحة كافة سبل الراحة للزائرين من السائحين بمختلف جنسيات العالم، ولاسيما فى ظل التطوير الشامل للفنادق والمنشآت السياحية بما يساهم فى الظهور بالمظهر المشرف والجاذب للوفود والأفواج السياحية من كافة دول العالم.