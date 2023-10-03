محافظ أسوان: التنسيق بين جميع الجهات للخروج بالشكل اللائق للانتخابات الرئاسية

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن، ومديرى المديريات والإدارات المعنية بشأن استعراض كل الاستعدادات والتجهيزات والمقترحات والأفكار والرؤى الخاصة بإجراء الإنتخابات الرئاسية خلال شهر ديسمبر المقبل قبل وأثناء انطلاقها، للعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق والمشرف.

حضر الاجتماع كل من: الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، وأيضًا الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة.

الاستعدادات والتجهيزات للانتخابات الرئاسية

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية تكثيف وتكاتف الجهود بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وكل منظمات المجتمع المدنى والشباب والمرأة، وأيضًا من له مكانة ودور مؤثر فى المجتمع الأسوانى، لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الكبير، وممارسة حقهم الدستورى لاختيار رئيس الجمهورية الذى يريدونه لتحقيق المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، باعتبار ذلك واجبًا ومسئولية وطنية على عاتق كل مواطن مصرى محب لوطنه، خاصة أن زيادة نسبة الإقبال تساهم بشكل مباشر فى إبهار العالم بوعى الشعب المصرى، وإدراكه لقيمة صوته الانتخابى ودوره فى بناء مستقبل وطنه فى الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن المنظومة الرقمية لمتابعة الانتخابات، والتى يتم تنفيذها ضمن إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية، ستساهم فى توفير إمكانية للمواطن للتعرف على مقر لجنته الانتخابية عبر تطبيق عين المواطن.

وكلف أشرف عطية جميع الأجهزة المعنية بمتابعة ومراجعة كل المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية التى تم اختيارها كمقار للجان الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها، خاصة توفير الإضاءة ومياه الشرب والمكاتب ومقاعد الانتظار والتندات، وكذا توفير الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وعمل رمبات لتسهيل وصولهم إلى اللجان، وأيضًا تجهيز الطرق المؤدية إلى هذه المقار، لتكون فى جاهزية كاملة بشكل حضارى لاستقبال الناخبين.

وأشار المحافظ إلى أهمية وضع علامات إرشادية توضيحية بمسار الوصول إلى اللجان الانتخابية، ليتوازى مع ذلك تحقيق التأمين الكامل لهذه اللجان ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الاحتياطية تحسبًا لحدوث أى انقطاع للتيار الكهربائى أثناء عملية الاقتراع والفرز، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، للتعامل مع أى حالات طارئة، وأن تقييم رؤساء المراكز والمدن سيقاس بمدى تنفيذ هذه المهام بالشكل اللائق، الذى يساهم في تحقيق المحافظة أعلى نسب من الإقبال، بما يليق مع مكانتها التاريخية والحضارية.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان تضم 8 لجان عامة و227 مركزًا انتخابيًا لاستقبال من لهم حق التصويت فى العملية الانتخابية.