محافظ أسوان يتفقد المنظومة الصحية بمركز الدكتور مجدي يعقوب

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولاته الصباحية الميدانية، والتى شملت تفقد منظومة الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها داخل مركز الدكتور مجدى يعقوب لأبحاث وجراحات القلب، وأيضًا مستشفيات أسوان الجامعية.

رافق محافظ أسوان جولاته كلًا من: اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى مديرى المرور والطرق

أبرز توجيهات محافظ أسوان خلال جولته

وخلال جولته التفقدية، أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته للبدء فى أعمال رصف المدخل الرئيسى للمركز والمستشفى، مع إقامة باركنج لإستيعاب حركة المركبات والسيارات، فضلًا عن تنفيذ محور مرورى بشكل جمالى وحضارى في واجهة المستشفى لتحقيق السيولة للمواطنين المترددين على هذه الصروح الطبية لتلقى الخدمات العلاجية على الوجه الأكمل، موجهًا بضرورة رفع كفاءة طريق كسر الحجر بالكامل.

وقد أكد اللواء أشرف عطية، أن ذلك يتواكب مع ما تشهده الفترة الحالية من تحقيق نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.

وأثناء جولته قام محافظ أسوان، بضبط عربة ميكروباص وتوك توك وتروسيكل مخالف حيث كلف بالتعامل الفورى معها للحد من أى تجاوزات وللحفاظ على سلامة المواطنين بالشكل المطلوب.

وفى سياق آخر، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بالقيام بجولة تفقدية لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات الإدارة المحلية الجارية داخل قرى مركز كوم أمبو.

وجاء ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

وخلال الجولة أكد اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، أن مشروعات الإدارة المحلية بالمحافظة تبلغ 19مشروعًا بتكلفة إجمالية 152 مليون جنية وتضم 7 أسواق و6 مواقف سيارات، بالإضافة إلى 6 وحدات إطفاء موزعين على مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.

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