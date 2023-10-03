إزالة وإيقاف 18 حالة تعدِ على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والتي شدد خلالها على عدم التهاون والتصدى بكل قوة وحسم لجميع أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء، موجها كلامه برصد المخالفة والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة إنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٦ حالات إزالة تعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي نفذت بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز إزالة ٥ حالات تعدي.

وأوضح تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أن الوحدة المحلية بالمركز نفذت حملة لإزالة التعديات تحت إشراف رضا عبد الرحمن وأحمد محمود نائبا رئيس المركز والمدينة تمكنت من ازالة حالة تعدى بدون ترخيص بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أنه تم إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قراريط في المهد بمجلس قروي دلجا في حملة قادها محسن عبد المالك رئيس القرية والأجهزة المعاونة.

وأشار اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية البرجاية تمكنت اليوم من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة ١٨ سهما وتم التعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة العامة وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير بحضور كل من عماد أحمد محمود نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وأشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بالقرية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا