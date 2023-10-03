الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: السيسي صنع طفرة في شبكات الطريق والكباري (فيديو)

مواطن
مواطن

كثيرة هى المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في ربوع الجمهورية وذلك لتوفير جميع احتياجات المواطنين والارتقاء بهم في مختلف المجالات، وكان ذلك عقب ثورة 30يونيو تحت حكم الرئيس السيسي والحكومة المصرية.

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"الدستور" التقت عدد من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية وذلك بعدما شاهد حجم المشاريع التي نُفذت على أرض الواقع وكان من أهمها الطرق وشبكات الكباري التي وفرت الجهد والمجهود على المواطنين بشكل كبير.

أضاف أنه رأي الأمن والأمان الذي انتشر في ربوع مصر بعدما شاهد حجم الخراب الذي تسبب فيه الجامعات المخربة التي تريد إسقاط الدولة المصرية، لذلك يدعم ويؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال عمليات التطوير والإصلاح.  

وقال الرئيس السيسي إنه يلبي نداء المصريين لاستكمال الحلم في الترشح مدة رئاسية جديدة، مضيفًا خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن":"هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه نقول له يا رب، إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه، ويا رب، إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي".

وقاطعه الحضور، بهتافات: "قول يا ريس قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس".

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