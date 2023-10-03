أول توكيل من أبناء مصر بفرنسا لتأييد الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة

حرر سامح أبوزيد، رئيس جمعية شباب مصر بفرنسا، توكيلًا بالقنصلية المصرية العامة بالعاصمة الفرنسية باريس، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح لرئاسة الجمهورية لولاية ثانية.

وقال أبوزيد، إنه قرر تحرير التوكيل اليوم في القنصلية المصرية بباريس لإعلان دعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة التي تنعقد في شهر ديسمبر المقبل، دعمًا لمسيرة التقدم والاستقرار التي تشهدها البلاد.

وأشار أبوزيد إلى أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الوقوع في دائرة الفوضى والإرهاب، وقاد عملية إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها بين الأمم، بل وسارع الزمن بالبناء والتعمير وزرع البنية التحتية في كل شبر من أرض مصر.

توكيل من أبناء مصر بفرنسا

وأعلن أبوزيد أن التوكيل هو أول خطوة لإعلان دعم وتأييد الرئيس السيسي في مواجهة المخططات والضغوط التي تقودها دولًا كبرى على مصر في هذا التوقيت بالتحديد لافساد الاستحقاق الانتخابي والدفع بمرشحين لهم علاقات خارجية ومدعومين من جهات بعينها لتعكير صفو ما وصل اليه المصريون من استقرار وتنمية.

وكشف أبوزيد أن المصريون في فرنسا سوف يخرجون في الأيام القادمة لتنظيم مسيرات ومظاهرات حب وتأييد الرئيس السيسي.