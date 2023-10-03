الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رضا البحراوى لـ"الدستور": "كلنا مع الرئيس السيسى وبندعمه"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الفنان رضا البحراوي، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، استكمالًا لمسيرة الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، ورفع اسم مصر عاليًا في جميع أنحاء العالم.

وتابع الفنان رضا البحراوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أهم حاجة أمان مصر، وهذا ما تمكن من تحقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية من حفظ مصر من شر الجماعة الإرهابية الذين كانوا يريدون إراقة الدماء في كل مكان بالدولة".

وأضاف رضا البحراوي، سأظل أدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكي يُحدث طفرة جديدة في مصر كما فعل في البنية التحتية، وعبوره بالمصريين من الأزمة الاقتصادية التي تمر بالبلاد، متابعًا: "كلنا معاك يا ريس وبنحبك".

الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

يُجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس الاثنين، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

 وواصل الرئيس كلمته: "عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

وختم: "عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل اشتغل واشتغل واشتغل، وربنا اللي يوفق، ويا رب أكون أنا أولى بها".

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